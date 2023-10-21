Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengakuan Mengejutkan Iptu Alvian, Polisi yang Istrinya Selingkuh dengan Mahasiswa

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |04:00 WIB
Pengakuan Mengejutkan Iptu Alvian, Polisi yang Istrinya Selingkuh dengan Mahasiswa
Dokter istri polisi selingkuh (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Publik dihebohkan dengan kabar perselingkuhan Karina Dinda Lestari (KDL) dengan mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), Andy Wahab (AW). Karina merupakan seorang dokter dan juga istri seorang polisi.

Ternyata, Karina Dinda Lestari adalah korban dari AW. AW diduga melakukan ancaman dan intimidasi terhadap istri Iptu Alvian Hidayat tersebut.

Iptu Alvian dikabarkan telah melaporkan KDL dan AW ke polisi, namun setelah dilakukan investigasi mendalam, AH yang juga seorang anggota polisi ini baru mengetahui fakta baru tentang ancaman tersebut.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Iptu Alvian Hidayat yang merupakan suami sah Karina Dinda Lestari yang diunggah dalam akun Instagram. Namun unggahan pernyataan Alvian tersebut belum dapat terverifikasi.

"Di sisi lain, secara obyektif saya melihat perempuan itu sebagai korban," kata Alvian dikutip @temanpolisi, Kamis, (19/10/2023).

Iptu Alvian menyayangkan banyaknya pemberitaan perselingkuhan dengan AW yang hanya membuat istrinya terpojok.

"Sebagai suami, saya kecewa karena pemberitaan kemarin seolah-olah memojokkan pihak perempuan," katanya.

Halaman:
1 2
      
