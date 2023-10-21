Tinjau Baksos Kesehatan Akabri 91, Kapolri: TNI-Polri Makin Dekat dengan Rakyat

MALANG - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menghadiri kegiatan bakti sosial dan kesehatan yang diselenggarakan oleh Akabri 1991 di Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/10/2023).

Kegiatan bakti sosial dan kesehatan itu dilaksanakan dalam rangka '32 Tahun Akabri 91 Mengabdi untuk Negeri'. Acara itu juga diselenggarakan serentak di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, dilaksanakan pula deklarasi Pemilu damai oleh lapisan elemen masyarakat.

"Pertama, saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman Akabri 91 yang kali ini melaksanakan kegiatan reuninya dengan lebih fokus untuk memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial," kata Sigit usai meninjau kegiatan tersebut.

Sigit menegaskan, reuni Akabri 91 ini dilaksanakan dengan cara yang sangat positif dan memang betul-betul diinginkan oleh masyarakat luas. Mengingat, kata Sigit, dampak kemarau panjang akibat El Nino, menyebabkan naiknya harga-harga bahan pokok dipasaran, sehingga beberapa warga terdampak dengan hal tersebut.

Dari segi bakti kesehatan, Sigit menjelaskan bahwa, masyarakat juga sangat membutuhkan pelayanan tersebut. Dengan dilaksanakan dan difasilitasi hal tersebut, Sigit menegaskan bahwa, hal itu membuktikan komitmen TNI-Polri yang semakin dekat dengan masyarakat.

"Jadi tentunya berbagai macam kegiatan yang ada tolong diteruskan, dilanjutkan dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat reuni. Sehingga, TNI-Polri tentunya akan semakin dekat dengan masyarakat," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit juga menyambut baik terhadap seluruh jajaran Akabri 91 yang bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan deklarasi Pemilu damai 2024. Komitmen itu diserukan dengan menggandeng, unsur mahasiswa, tokoh masyarakat, komunitas dan elemen lainnya.

"Saya kira ini sangat bagus, kalau beberapa waktu lalu di Monas dilaksanakan oleh perwakilan partai politik, kali ini dilaksanakan oleh masyarakat yang memilih," ucap Sigit.

Menurut Sigit, dengan adanya komitmen Pemilu damai oleh semua pihak, hal itu dapat mencegah terjadinya potensi perpecahan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Karena ada kesatuan antara pemilih dan yang dipilih.