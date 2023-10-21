Kemarau Panjang, Situ Sarkanjut Garut Berubah Jadi Lapangan Bola Anak-Anak

GARUT - Kemarau panjang membuat Situ Sarkanjut di Desa Dungusiku, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, dilanda kekeringan. Tidak ada air di danau yang tadinya memiliki kedalaman hingga 6 meter tersebut.

Keadaan Situ Sarkanjut berubah seperti lapangan dengan tekstur tanah retak. Memiliki luas sekitar 5 hektar, beberapa area ditumbuhi rumput hijau sehingga dimanfaatkan warga sekitar untuk mengembala domba dan bermain sepak bola oleh anak-anak di lokasi.

Kendati mengering, pesona danau dengan nama nyeleneh itu tidak pernah pudar. Berbatasan dengan sekolah, pemukiman, kebun serta hutan, keindahan Situ Sarkanjut bisa dinikmati saat sore hari.

Jika debit air sedang tinggi, danau tersebut kerap didatangi warga untuk memancing, makan bersama atau menjadi tempat singgah para pesepeda.

"Ada pula yang sengaja suka duduk-duduk di pinggir situ sekedar menikmati suasana sejuk di sini," ujar Wiwi, salah seorang warga Kampung Singkur, Desa Karanganyar, Kecamatan Leuwigoong, Garut, Sabtu (21/10/2023).

Keberadaan Situ Sarkanjut menurut Wiwi adalah sebuah keberkahan. Bagaimana tidak, danau yang memiliki arti alat kelamin pria ini menjadi tempat mata pencaharian warga untuk memelihara dan memancing ikan.

"Air di situ ini mengandalkan air hujan karena tidak memiliki saluran irigasi. Apabila airnya sedang besar, ikan tumbuh subur dan berkembang biak. Para pemancing dari luar desa selalu banyak yang datang," papar Wiwi.