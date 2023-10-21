Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kemarau Panjang, Situ Sarkanjut Garut Berubah Jadi Lapangan Bola Anak-Anak

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |13:56 WIB
Kemarau Panjang, Situ Sarkanjut Garut Berubah Jadi Lapangan Bola Anak-Anak
Situ Sarjanjut kekeringan (Foto: MPI)
A
A
A

GARUT - Kemarau panjang membuat Situ Sarkanjut di Desa Dungusiku, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut, dilanda kekeringan. Tidak ada air di danau yang tadinya memiliki kedalaman hingga 6 meter tersebut.

Keadaan Situ Sarkanjut berubah seperti lapangan dengan tekstur tanah retak. Memiliki luas sekitar 5 hektar, beberapa area ditumbuhi rumput hijau sehingga dimanfaatkan warga sekitar untuk mengembala domba dan bermain sepak bola oleh anak-anak di lokasi.

Kendati mengering, pesona danau dengan nama nyeleneh itu tidak pernah pudar. Berbatasan dengan sekolah, pemukiman, kebun serta hutan, keindahan Situ Sarkanjut bisa dinikmati saat sore hari.

Jika debit air sedang tinggi, danau tersebut kerap didatangi warga untuk memancing, makan bersama atau menjadi tempat singgah para pesepeda.

"Ada pula yang sengaja suka duduk-duduk di pinggir situ sekedar menikmati suasana sejuk di sini," ujar Wiwi, salah seorang warga Kampung Singkur, Desa Karanganyar, Kecamatan Leuwigoong, Garut, Sabtu (21/10/2023).

Keberadaan Situ Sarkanjut menurut Wiwi adalah sebuah keberkahan. Bagaimana tidak, danau yang memiliki arti alat kelamin pria ini menjadi tempat mata pencaharian warga untuk memelihara dan memancing ikan.

"Air di situ ini mengandalkan air hujan karena tidak memiliki saluran irigasi. Apabila airnya sedang besar, ikan tumbuh subur dan berkembang biak. Para pemancing dari luar desa selalu banyak yang datang," papar Wiwi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160518/kemarau-k7WG_large.jpg
BMKG: 48% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153315/bmkg-Hg17_large.jpeg
Musim Kemarau Mundur, BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151458/pramono_anung-uB7c_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Harus Antisipasi Musim Kemarau 2025 Lebih Pendek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138502/ilustrasi_kemarau-aiTJ_large.jpg
BMKG: 57,7 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/337/3135949/ilustrasi_kekeringan-OclP_large.jpg
Indonesia Diprediksi Panas Ekstrem Saat Kemarau: Waspadai Kesehatan, Karhutla hingga Kekeringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/525/2971908/biang-kerok-beras-langka-di-bandung-diborong-untuk-bansos-dan-kemarau-panjang-xbGxj9GQ8Q.jpg
Biang Kerok Beras Langka di Bandung: Diborong untuk Bansos dan Kemarau Panjang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement