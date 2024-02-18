Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Biang Kerok Beras Langka di Bandung: Diborong untuk Bansos dan Kemarau Panjang

Ismet Humaedi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |15:56 WIB
Biang Kerok Beras Langka di Bandung: Diborong untuk Bansos dan Kemarau Panjang
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Stok beras di beberapa agen beras dan mini market belakangan langka. Agen beras menduga kelangkaan tersebut karena musim kampanye Pilpres dan Pileg yang memborong beras untuk bantuan sosial.

Tak hanya terjadi di DKI Jakarta, di daerah lain pun diketahui terjadi kelangkaan dan kalaupun tersedia harganya lebih tinggi dari biasanya.

Seperti di Kabupaten Bandung, Rizal salah seorang agen beras mengatakan banyak faktor, salah satunya jumlah pasokan dari produsen yang berkurang.

Rizal menyebut bahwa saat ini memang bukan waktunya panen raya dan kesulitan para pedagang untuk mendapatkan pasokan beras pun sempat tersendat sejak Januari 2024.

Rizal pemasok beras di daerah Banjaran Kabupaten Bandung tersebut mendatangkan beras dari para petani beras di Garut, Jawa Barat.

“Sebenarnya ini terjadi efek dari kemarau panjang. Selain itu para petani panen raya juga biasanya terjadi di bulan Maret, April, kebanyakan di bulan setelah Maretlah,” kata Rizal, Minggu (18/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160518/kemarau-k7WG_large.jpg
BMKG: 48% Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153315/bmkg-Hg17_large.jpeg
Musim Kemarau Mundur, BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem hingga Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151458/pramono_anung-uB7c_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Harus Antisipasi Musim Kemarau 2025 Lebih Pendek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138502/ilustrasi_kemarau-aiTJ_large.jpg
BMKG: 57,7 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/337/3135949/ilustrasi_kekeringan-OclP_large.jpg
Indonesia Diprediksi Panas Ekstrem Saat Kemarau: Waspadai Kesehatan, Karhutla hingga Kekeringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/21/525/2905600/kemarau-panjang-situ-sarkanjut-garut-berubah-jadi-lapangan-bola-anak-anak-TdvUAQaEIa.jpg
Kemarau Panjang, Situ Sarkanjut Garut Berubah Jadi Lapangan Bola Anak-Anak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement