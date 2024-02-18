Biang Kerok Beras Langka di Bandung: Diborong untuk Bansos dan Kemarau Panjang

JAKARTA - Stok beras di beberapa agen beras dan mini market belakangan langka. Agen beras menduga kelangkaan tersebut karena musim kampanye Pilpres dan Pileg yang memborong beras untuk bantuan sosial.

Tak hanya terjadi di DKI Jakarta, di daerah lain pun diketahui terjadi kelangkaan dan kalaupun tersedia harganya lebih tinggi dari biasanya.

Seperti di Kabupaten Bandung, Rizal salah seorang agen beras mengatakan banyak faktor, salah satunya jumlah pasokan dari produsen yang berkurang.

Rizal menyebut bahwa saat ini memang bukan waktunya panen raya dan kesulitan para pedagang untuk mendapatkan pasokan beras pun sempat tersendat sejak Januari 2024.

Rizal pemasok beras di daerah Banjaran Kabupaten Bandung tersebut mendatangkan beras dari para petani beras di Garut, Jawa Barat.

“Sebenarnya ini terjadi efek dari kemarau panjang. Selain itu para petani panen raya juga biasanya terjadi di bulan Maret, April, kebanyakan di bulan setelah Maretlah,” kata Rizal, Minggu (18/2/2024).