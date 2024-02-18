Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kota Bandung Diguyur Hujan Deras, Pagarsih dan Cibadak Direndam Banjir

Agus Warsudi , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |15:02 WIB
Kota Bandung Diguyur Hujan Deras, Pagarsih dan Cibadak Direndam Banjir
Banjir di Bandung
A
A
A

BANDUNG - Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kota Bandung menyebabkan Jalan Pagarsih dan Cibadak, Kecamatan Andir, terendam banjir.

Ketinggian air banjir sekitar 15-30 sentimeter (cm).

Peristiwa banjir yang kerap terjadi di kawasan Pagarsih dan Cibadak setiap hujan turun menjadi sorotan netizen. Selain Pagarsih dan Cibadak, unggahan video itu juga memperlihatkan kondisi hujan deras disertai angin kencang di kawasan Gedebage, Kota Bandung.

Video banjir di Pagarsih-Cibadak, dan hujan deras di Gedebage yang diunggah akun publik di Instagram itu pun viral. Netizen menyoroti program Pemkot Bandung tentang tol air yang tak juga menuntaskan masalah banjir atau genangan di kawasan tersebut.

"Setiap hujan pasti min jalan jadi sungai,,,apalagi hujannya kaya barusan," tulis cancan_thomson dalam komentarnya.

"Di antep wae ieu teh ku pemkot?" tulis 0xbrown.

"Eta tol air kumaha (Itu tol air bagaimana)?? pinuh mudal (penuh meluber)," tulis onangs_ak_47.

"Di pagarsih mun aya bule di sangka arena surfing," komentar balltvbandung.

Diketahui, terdapat 12 titik rawan banjir di Kota Bandung yang menjadi masalah setiap musim hujan tiba. Lima titik di antaranya terparah sehingga menjadi prioritas untuk segera diatasi tahun ini.

Topik Artikel :
Bandung Hujan Banjir
