Iran Kirimkan 60 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

TEHERAN - Iran mengirimkan 60 ton bantuan kemanusiaan ke Mesir untuk ditransfer ke Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Pengiriman bantuan tersebut termasuk makanan, pasokan medis dan obat-obatan, menurut televisi pemerintah Iran pada hari Jumat.

BACA JUGA:

Bantuan tersebut dikirim dari Bandara Teheran menuju Mesir melalui koordinasi dengan Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran, menurut laporan Anadolu Agency.

Sebelumnya pada Sabtu, (21/10/2023), konvoi kemanusiaan, yang terdiri dari 20 truk, mulai memasuki Jalur Gaza dari penyeberangan Rafah sisi Mesir, yang pertama sejak konflik bersenjata pecah antara Israel dan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Konflik di Gaza, yang dibombardir dan diblokade Israel sejak 7 Oktober, dimulai ketika Hamas memulai Operasi Banjir Al-Aqsa, sebuah serangan mendadak yang mencakup serangkaian peluncuran roket dan infiltrasi ke Israel melalui darat, laut, dan udara. Dikatakan bahwa serangan tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel.