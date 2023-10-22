Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Kirimkan 60 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |10:26 WIB
Iran Kirimkan 60 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Foto: Reuters.
TEHERAN - Iran mengirimkan 60 ton bantuan kemanusiaan ke Mesir untuk ditransfer ke Jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Pengiriman bantuan tersebut termasuk makanan, pasokan medis dan obat-obatan, menurut televisi pemerintah Iran pada hari Jumat.

Bantuan tersebut dikirim dari Bandara Teheran menuju Mesir melalui koordinasi dengan Masyarakat Bulan Sabit Merah Iran, menurut laporan Anadolu Agency.

Sebelumnya pada Sabtu, (21/10/2023), konvoi kemanusiaan, yang terdiri dari 20 truk, mulai memasuki Jalur Gaza dari penyeberangan Rafah sisi Mesir, yang pertama sejak konflik bersenjata pecah antara Israel dan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Konflik di Gaza, yang dibombardir dan diblokade Israel sejak 7 Oktober, dimulai ketika Hamas memulai Operasi Banjir Al-Aqsa, sebuah serangan mendadak yang mencakup serangkaian peluncuran roket dan infiltrasi ke Israel melalui darat, laut, dan udara. Dikatakan bahwa serangan tersebut merupakan pembalasan atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa dan meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
