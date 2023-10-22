Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perang Hamas-Israel Hancurkan Mimpi "Ronaldo Palestina" Jadi Pemain Sepak Bola

Maruf El Rumi , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |13:11 WIB
Perang Hamas-Israel Hancurkan Mimpi
Seorang anak mengenakan jersey Ronaldo jadi korban perang Israel-Hamas.
A
A
A

JERSEY bernomor punggung 7 dengan tulisan Ronaldo di atasnya yang dikenakan anak Palestina tersebut, tinggal menyisakan bagian sebelah kiri. Bagian kanan sudah hancur, sehingga memperlihatkan kulit dari anak yang diduga sebagai salah satu korban gempuran Israel melawan mujahid Hamas.

Bocah yang tidak disebutkan nama dan diperlihatkan wajahnya itu duduk di atas bangsal perawatan dengan kedua tangannya berpegang kuat di besi pembatas samping kiri dan kanan. Wajahnya menatap pintu lift yang tampak tertutup.

"Dia penggemar Ronaldo dan bermimpi menjadi pemain sepak bola profesional. Tapi missiles Israel telah membunuh mimpinya," tulis keterangan dalam video tersebut. "Bukan hanya bajuya yang hancur terkena bom Israel, tapi juga mimpinya menjadi pemain sepak bola profesional dan normal," tuli akun ubayabdillah_syam.

Ronaldo selama ini dikenal dekat dengan rakyat Palestina. Dalam kasus Israel vs Palestina, bintang timnas Portugal tersebut digambarkan memberi dukungan pada Palestina. Seperti yang dilakukan pada Pada 2019 , Ronaldo telah menyumbangkan hartanya sebanyak 1,5 juta dolar untuk membantu rakyat Palestina.

November 2012, hasil lelang Sepatu Emasnya kepada Yayasan Real Madrid digunakan membangun sekolah di Palestina yang rusak karena agresi Israel.P Sedangkan Maret 2013, Ronaldo menolak bertukar kaos dengan pemain Israel di kualifikasi Piala Dunia 2014.

(Maruf El Rumi)

      
