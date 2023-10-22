Kanada, Prancis, AS, Sebut Ledakan di Rumah Sakit Gaza Bukan Perbuatan Israel

Dampak serangan Israel di Rumah Sakit Al-Ahli di Gaza. (Foto: Reuters)

OTTAWA - Departemen Pertahanan Nasional Kanada mengatakan pada Sabtu, (21/10/2023) bahwa Israel tidak berada di balik serangan rumah sakit Al-Ahli di Gaza pada 17 Oktober.

“Analisis yang dilakukan secara independen oleh Komando Intelijen Pasukan Kanada menunjukkan dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa Israel tidak menyerang rumah sakit Al-Ahli pada 17 Oktober 2023,” katanya dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Reuters.

Serangan itu kemungkinan besar disebabkan oleh roket yang ditembakkan dari Gaza, kata Departemen Pertahanan berdasarkan analisis sumber terbuka dan laporan rahasia.

Kanada mengatakan penilaiannya didasarkan pada analisis kerusakan akibat ledakan di kompleks rumah sakit, termasuk bangunan di dekatnya dan area sekitar rumah sakit, serta pola penerbangan dari amunisi yang masuk.

Temuan Kanada serupa dengan kesimpulan Prancis dan Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, pada Jumat, (20/10/2023) Direktorat Intelijen Militer Prancis (DRM) mengatakan bahwa ledakan itu kemungkinan disebabkan oleh roket Palestina yang gagal diluncurkan.