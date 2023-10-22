Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sejarah Hari Santri Diperingati Setiap 22 Oktober, Ditetapkan di Era Jokowi

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |05:08 WIB
Sejarah Hari Santri Diperingati Setiap 22 Oktober, Ditetapkan di Era Jokowi
Hari Santri 2023. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
HARI Santri 2023 diperingati hari ini, Minggu 22 Oktober. Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan logo dan tema peringatan Hari Santri 2023. Berikut ulasannya.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas resmi meluncurkan logo peringatan Hari Santri 2023, pada Jumat 6 Oktober 2023. Tahun ini tema yang diusung adalah "Jihad Santri Jayakan Negeri".

Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Tentu saja, ada sejarah di balik tanggal peringatan ini.

Hari Santri ini merujuk pada keluarnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Saat itu, Indonesia baru dua bulan merdeka. Setelah merdeka, Indonesia kembali diserang oleh para penjajah yang menginginkan merebut kemerdekaan.

Apa itu resolusi jihad? Resolusi Jihad merupakan seruan ulama yang mewajibkan umat Muslim Indonesia untuk membela serta mempertahankan Indonesia dari penjajah.

KH Hasyim Asyari adalah tokoh ulama yang memimpin perumusan fatwa Resolusi Jihad di kalangan pesantren. Tidak hanya para ulama dan santri, kalangan pemuda dan masyarakat pun bergerak secara bersama.

Hal ini yang menjadi latar belakang penetapan Hari Santri pada 22 Oktober. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri melalui Keppres RI nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri.

Melansir nu.or.id, Jokowi semula berkomitmen menjadikan tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri, sebagai respons atas usulan ratusan santri Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Malang, Jawa Timur, untuk mengadakan Hari Santri. Namun, alih-alih tanggal 1 Muharram, Nahdlatul Ulama kemudian mengusulkan 22 Oktober untuk dijadikan sebagai Hari Santri.

