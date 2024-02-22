Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Santri Senior Ponpes di Malang Jadi Tersangka Usai Setrika Dada Junior

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |15:27 WIB
Santri Senior Ponpes di Malang Jadi Tersangka Usai Setrika Dada Junior
Polisi tetapkan tersangka ke santri yang aniaya juniornya (Foto: MPI)
A
A
A

MALANG - Santri senior sebuah pondok pesantren (Ponpes) di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, akhirnya ditetapkan tersangka kasus bullying dan penganiayaan, yang berujung luka bakar pada korbannya. Korban diketahui adik kelas sesama santri berinisial ST (15) warga pelajar kelas IX SMP, yang juga santri di Ponpes Babul Khairat, Desa Ngamarto, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

"Kami telah memeriksa lima orang saksi dan menetapkan Ahmad Firdaus (19) sebagai tersangka. Dia adalah warga Kecamatan Lawang, yang juga merupakan santri di pondok pesantren tersebut," ucap Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, saat rilis di Mapolres Malang, pada Kamis siang (22/2/2024).

Gandha menyebut, selain memeriksa lima orang saksi dalam penetapan tersangka santri senior di Ponpes Babul Khairat, polisi juga telah mengantongi hasil visum kepada korban, yang mengalami luka bakar di dada bagian kirinya.

"Kami juga mengamankan satu buah setrika uap warna hitam beserta selang, untuk kabel uap warna kuning panjang dua meteran," ucapnya.

Ia menambahkan, bila kejadian penganiayaan itu diawali dari korban yang menanyakan ke tersangka, perihal pakaian yang dicucikan di ruang laundry ponpes, pada Senin 4 Desember 2023 pukul 14.30 WIB. Kebetulan tersangka ini merupakan salah satu petugas khusus untuk mengurus laundry pakaian para santri oleh Ponpes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179150/prabowo-xVKU_large.jpg
Prabowo: Santri Adalah Penjaga Moral dan Pelopor Kemajuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/337/3171113/kemenag-kTXo_large.jpg
Presiden Prabowo Akan Hadiri Puncak Peringatan Hari Santri 2025 di TMII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/337/3083176/hari_santri-YZDs_large.jpg
Peringati Hari Santri, PCINU Suriah Bersama Ulama Syam Refleksikan Urgensi Ilmu dan Akhlak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/512/3079094/majelis_sholawat_dalam_puncak_perayaan_hari_santri_nasional_2024-Giaw_large.jpg
Hadiri Majelis Sholawat HAN 2024, Ahmad Luthfi: Saya Juga Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/337/3077764/ketua_dpr_puan_maharani-o6l9_large.jpg
HSN 2024, DPR Dorong Pengembangan Santri yang Inovatif dan Kreatif 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/25/337/2908346/peringatan-hari-santri-momentum-gaungkan-perdamaian-dalam-kehidupan-berbangsa-yrg7qKMFXm.jpg
Peringatan Hari Santri, Momentum Gaungkan Perdamaian dalam Kehidupan Berbangsa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement