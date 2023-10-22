Dianiaya Mantan Suami, Wanita di Luka Bacok di Sekujur Tubuh

Seorang pria aniaya mantan istrinya hingga korban alami luka bacok di sekujur tubuh. (Ilustrasi/Freepik)

MERANGIN - Seorang pria berinisial T (52) melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya berinisial J (50). Akibatnya, J mengalami luka bacok di sekujur tubuh hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Peristiwa bedarah tersebut terjadi pada hari Sabtu (21/10/2023) sekira pukul 01.00 WIB di Desa Pulau Rengas, Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin.

Satu hari sebelum kejadian yakni pada Jumat sekira pukul 17.00 Wib, korban pamitan dengan anaknya untuk pergi ke rumah tetangga guna membahas penyelesaian jual beli batang duku.

Namun sampai sekira pukul 21.30 WIB korban belum juga pulang ke rumah. Sekira pukul 00.30 WIB anak korban dipanggil oleh tetangganya dan memberitahu kalau korban dalam keadaan terluka sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

Sang anak langsung membawa J ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan karena mengalami luka bacok yang cukup serius di sekujur tubuhnya.

Mendapat informasi adanya peristiwa pembacokan, Sat Reksrim Polres Merangin langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

”Kami dapat laporan dari masyarakat bahwa ada peristiwa pembacokan di Desa Pulau Rengas. Pada saat itu saya langsung perintahkan anggota saya untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk mengungkap pelakunya. Alhamdulillah untuk saat ini pelaku dan barang bukti berhasil kami amankan,” ujar Kasat Reskrim Iptu Mulyono, Sabtu (21/10/2023).

Dari hasil pemeriksaan sementara baik terhadap saksi dan tersangka, diketahui pelaku pembacokan adalah mantan suami korban yang berinisial T (52). Tersangka nekat melakukan aksinya karena sakit hati terhadap korban.