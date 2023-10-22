Angin Puting Beliung Melanda Kabupaten Sukabumi, 312 Orang Terdampak

JAKARTA - Angin Puting Beliung kembali menerjang Kabupaten Sukabumi, Sabtu (21/10/2023). Kejadian ini dipicu oleh hujan disertai angin kencang.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi di empat desa dari dua kecamatan, yakni Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Tegalpanjang, Desa Cipurut, serta Desa Cireunghas di Kecamatan Cireunghas.

Menurut data yang dihimpun angin kencang ini menyebabkan 70 unit rumah rusak ringan dan tujuh rumah lainnya mengalami rusak sedang dengan kondisi atap rumah terbuka.