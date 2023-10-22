Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Angin Puting Beliung Melanda Kabupaten Sukabumi, 312 Orang Terdampak

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |15:14 WIB
Angin Puting Beliung Melanda Kabupaten Sukabumi, 312 Orang Terdampak
Ilustrasi/Foto: BNPB
A
A
A

 

JAKARTA - Angin Puting Beliung kembali menerjang Kabupaten Sukabumi, Sabtu (21/10/2023). Kejadian ini dipicu oleh hujan disertai angin kencang.

Berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hujan dengan intensitas tinggi ini terjadi di empat desa dari dua kecamatan, yakni Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Tegalpanjang, Desa Cipurut, serta Desa Cireunghas di Kecamatan Cireunghas.

 BACA JUGA:

Menurut data yang dihimpun angin kencang ini menyebabkan 70 unit rumah rusak ringan dan tujuh rumah lainnya mengalami rusak sedang dengan kondisi atap rumah terbuka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180860/viral-Jlch_large.jpg
Angin Kencang Terjang Yogyakarta hingga Magelang, Ratusan Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/02/340/3016177/diterjang-angin-kencang-penyangga-mal-pelayanan-publik-muarojambi-roboh-m8leAy1ZTT.jpg
Diterjang Angin Kencang, Penyangga Mal Pelayanan Publik Muarojambi Roboh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/340/2997166/bangunan-minimarket-di-pandeglang-porak-poranda-diterjang-angin-kencang-nyaris-timpah-warga-ixZsECpJy8.jpg
Bangunan Minimarket di Pandeglang Porak-Poranda Diterjang Angin Kencang, Nyaris Timpah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984281/3-rumah-ambruk-diterjang-angin-kencang-ibu-dan-anak-bayi-ikut-jatuh-ke-laut-TUmfioloQs.jpg
3 Rumah Ambruk Diterjang Angin Kencang, Ibu dan Anak Bayi Ikut Jatuh ke Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/17/340/2984221/hujan-badai-rusak-5-rumah-dan-robohkan-tiang-listrik-di-kolaka-gMhD6THMjQ.jpg
Hujan Badai Rusak 5 Rumah dan Robohkan Tiang Listrik di Kolaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/340/2983439/diterjang-angin-kencang-puluhan-rumah-di-lebak-rusak-salah-satunya-ambruk-eq6qEBkdhX.jpg
Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah di Lebak Rusak, Salah Satunya Ambruk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement