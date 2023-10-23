Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kuota Haji RI Ditambah 20 Ribu, Partai Perindo: Prioritaskan Lanjut Usia & Optimalkan Pelaksanaan

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |21:08 WIB
Kuota Haji RI Ditambah 20 Ribu, Partai Perindo: Prioritaskan Lanjut Usia & Optimalkan Pelaksanaan
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menyambut positif dengan ditambahkannya kuota bagi calon jemaah haji (calhaj) asal Indonesia sebanyak 20.000 pada musim haji Tahun 2024.

Kuota tambahan tersebut diperoleh setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota yang juga Perdana Menteri (PM) Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada Kamis, 19 Oktober 2023.

"Kita berharap tambahan kuota tersebut dapat efektif dimaksimalkan peruntukannya untuk mengurangi daftar tunggu yang sangat panjang," kata Abdul kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Meski demikian, Abdul menyarankan agar kelompok calon jemaah haji lanjut usia (lansia) harus ditempatkan pada prioritas utama, dan juga daerah yang terlalu panjang daftar tunggu hajinya.

