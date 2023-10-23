Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Keluarga Israel Sangat Khawatir dengan Kerabat yang Disandera Hamas di Gaza

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:59 WIB
Keluarga Israel Sangat Khawatir dengan Kerabat yang Disandera Hamas di Gaza
Keluarga Israel khawatir dengan kerabat yang disandera Hamas (Foto: BBC)
GAZA – Seorang wanita keturunan Inggris-Israel mengatakan kepada BBC bahwa dia "sangat khawatir" akan kesehatan ibu dan saudara laki-lakinya yang menderita diabetes yang diyakini termasuk di antara sandera yang ditahan oleh Hamas di Gaza.

Ibu Ayelet Svatitzky, Channah Peri, 79, dan saudara lelakinya Nadav Popplewell, 51, diculik oleh Hamas ketika kibbutz mereka di Israel selatan diserang pada 7 Oktober lalu.

Saudara laki-lakinya yang lain, Roi, 54 tahun, terbunuh. Dia tewas tertembak di belakang rumahnya setelah serangan di Kibbutz Nirim.

Dia meminta pemerintah Inggris untuk melakukan “segala daya” untuk menjamin pembebasan mereka.

Pada saat penyerangan, Svatitzky mengatakan dia menerima dua gambar, yang dikirim oleh penyerang dari telepon ibunya, menunjukkan pasangan tersebut sedang duduk di ruang tamu ibunya. Di bawahnya tertulis "Hamas" dalam bahasa Inggris.

Beberapa jam kemudian, gambar ketiga diunggah di Facebook ibunya yang menunjukkan mereka bersama seorang pria bersenjata Hamas di sudut ruangan.

“Itulah kali terakhir saya mendengar tentang mereka,” ujarnya.

"Ibuku berumur 79 tahun, dia mengidap diabetes. Dia menggunakan insulin setiap hari. Kakakku Nadav juga penderita diabetes. Jadi dia meminum pil untuk kondisi itu, jadi masalah pengobatannya sangat meresahkan dan mengkhawatirkan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
