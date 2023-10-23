Punya Nuklir, Negara Islam Ini Tegas Dukung Palestina

AGRESI Israel ke wilayah Gaza belum memperlihatkan penurunan. Intensitas serangan masih terus dilakukan bahkan sekarang sedang menyusun rencana untuk melakukan serangan darat.

Jumlah korban jiwa dan luka luka ditambah kecaman serta tekanan dunia internasional, tidak membuat Israel menurunkan serangan. Sampai Senin (23/10) pagi, korban jiwa sudah mencapai 4.300 orang meninggal.

Simpati dari negara negara tetangga, terutama negara Islam terus mengalir. Salah satunya Pakistan. Menteri Luar Negeri (Menlu) sementara Pakistan Jalil Abbas. Jilani mengatakan apa yang terjadi di Gaza layaknya genosida.

BACA JUGA: Pemimpin Senior Hamas yang Pimpin Serangan Tewas Terbunuh dalam Serangan Udara Israel

"Posisi Pakistan adalah mendukung perjuangan Palestina. Mendesak Israel menghormati semua hukum internasional serta resolusi PBB mengenai Palestina," kata Abbas Jilani dikutip Al Jazeera.

Militer Pakistan melalui Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Syed Asim Munir memberikan dukungan diplomatik dan politik Pakistan kepada Palestina. Munir memuji warga Palestina yang bertahan melawan masalah pendudukan dan tempat-tempat suci umat Islam.

Pakistan Punya Nuklir