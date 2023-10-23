Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Berusaha Redakan Perang Hamas-Israel, Utusan China Kunjungi Qatar dan UEA

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |20:30 WIB
Berusaha Redakan Perang Hamas-Israel, Utusan China Kunjungi Qatar dan UEA
Foto: Reuters.
A
A
A

BEIJING - Utusan China untuk Timur Tengah dijadwalkan tiba pada Senin (23/10/2023) di Uni Emirat Arab (UEA), kata Kementerian Luar Negeri Beijing. Ia melanjutkan kunjungan ke kawasan tersebut yang bertujuan untuk “meredakan” perang Hamas-Israel.

Zhai Jun memulai lawatannya di Timur Tengah pekan lalu. Pertama-tama ia mengunjungi Qatar dan bertemu dengan menteri luar negeri negara Teluk tersebut serta mitranya dari Rusia pada Kamis, (19/10/2023).

Ia dijadwalkan mendarat di UEA pada Senin dan akan mengambil bagian dalam simposium mengenai hubungan China-UEA, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Beijing Mao Ning. Ia tidak merinci rencana perjalanannya di negara tersebut.

Zhai kemudian "berencana untuk terus mengunjungi Timur Tengah untuk memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendorong gencatan senjata, menghentikan kekerasan, dan meredakan situasi," kata Mao sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Pada Sabtu, (21/10/2023) Zhai mengambil bagian dalam KTT Perdamaian Kairo, kata Kementerian Luar Negeri Beijing.

Beijing "sangat prihatin dengan eskalasi konflik yang tajam, yang telah mengakibatkan banyak korban sipil dan krisis kemanusiaan", kata Kementerian Luar Negeri China mengutip pernyataannya.

