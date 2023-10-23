Tragis! Petani Sawit di Batanghari Tewas Diduga Jadi Korban Salah Tembak

BATANGHARI - Seorang petani sawit, Syamsi (57) tewas saat pulang dari kebunnya. Diduga, warga RT 06, Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, menjadi korban salah tembak.

"Kejadiannya Sabtu sore lalu di di Jalan Kebun PT Gatar, RT 10, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi," ungkap Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Piet Yardi, Senin (23/10/2023).

Dari informasi dan keterangan saksi, korban meninggal dunia diduga terkena tembakan senjata PCP. Dia menceritakan, saat itu korban bersama dengan saksi Amri pulang dari kebun usai memanen buah kelapa sawit miliknya di daerah Sungai Semat, Sengkati Baru.

Keduanya masing-masing menggunakan sepeda motor yang posisi korban berada di belakang rekannya, Amri. Namun, sesampainya di jalan penurunan RT 10 terdengar suara letusan keras hingga mengagetkan Amri.

Lebih terkejutnya lagi, ketika menghentikan sepeda motornya dan meliha ke belakang, korban telah terjatuh dari sepeda motornya dan minta tolong.

"Saat di tolong saksi, dilihatnya pada bagian punggung korban mengalirr darah. Sedangkan korban sudah tidak bersuara lagi," ujar Piet.