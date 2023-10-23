Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Petani Sawit di Batanghari Tewas Diduga Jadi Korban Salah Tembak

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:07 WIB
Tragis! Petani Sawit di Batanghari Tewas Diduga Jadi Korban Salah Tembak
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

BATANGHARI - Seorang petani sawit, Syamsi (57) tewas saat pulang dari kebunnya. Diduga, warga RT 06, Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, menjadi korban salah tembak.

"Kejadiannya Sabtu sore lalu di di Jalan Kebun PT Gatar, RT 10, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi," ungkap Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Piet Yardi, Senin (23/10/2023).

 BACA JUGA:

Dari informasi dan keterangan saksi, korban meninggal dunia diduga terkena tembakan senjata PCP. Dia menceritakan, saat itu korban bersama dengan saksi Amri pulang dari kebun usai memanen buah kelapa sawit miliknya di daerah Sungai Semat, Sengkati Baru.

Keduanya masing-masing menggunakan sepeda motor yang posisi korban berada di belakang rekannya, Amri. Namun, sesampainya di jalan penurunan RT 10 terdengar suara letusan keras hingga mengagetkan Amri.

 BACA JUGA:

Lebih terkejutnya lagi, ketika menghentikan sepeda motornya dan meliha ke belakang, korban telah terjatuh dari sepeda motornya dan minta tolong.

"Saat di tolong saksi, dilihatnya pada bagian punggung korban mengalirr darah. Sedangkan korban sudah tidak bersuara lagi," ujar Piet.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jambi Salah Tembak Penembakan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/338/3180434/viral-fWzk_large.jpg
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180175/penembakan-mbcQ_large.jpg
Menegangkan, Begini Detik-Detik Penangkapan Penembak Pengacara di Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180089/penembakan-9tUI_large.jpg
Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Ditangkap, Ini Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180021/ade-sLa5_large.jpg
Ini Motif Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180007/penembakan-H9QS_large.jpg
Kronologi Penembakan Brutal di Tanah Abang, Berawal dari Sengketa Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3179984/penembakan-WKAU_large.jpg
Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement