Petani Sawit di Tewas Ditembak, Polisi Buru Pelaku

BATANGHARI - Seorang petani sawit, Syamsi (57) tewas saat pulang dari kebunnya. Diduga, warga Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban salah tembak.

"Kejadiannya Sabtu sore lalu di di Jalan Kebun PT Gatar, RT 10, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi," ungkap Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Piet Yardi, Senin (23/10/2023).

Dari informasi dan keterangan saksi, katanya, korban meninggal dunia diduga terkena tembakan senjata PCP.

Dia menceritakan, saat itu korban bersama dengan saksi Amri pulang dari kebun usai memanen buah kelapa sawit miliknya di daerah Sungai Semat, Sengkati Baru.

Keduanya masing-masing menggunakan sepeda motor yang posisi korban berada di belakang rekannya, Amri.

Namun, sesampainya di jalan penurunan RT 10 terdengar suara letusan keras hingga mengagetkan Amri.