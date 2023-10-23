Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Petani Sawit di Tewas Ditembak, Polisi Buru Pelaku

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |09:09 WIB
Petani Sawit di Tewas Ditembak, Polisi Buru Pelaku
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
BATANGHARI - Seorang petani sawit, Syamsi (57) tewas saat pulang dari kebunnya. Diduga, warga Desa Sengkati Gedang, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi korban salah tembak.

"Kejadiannya Sabtu sore lalu di di Jalan Kebun PT Gatar, RT 10, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi," ungkap Kasat Reskrim Polres Batanghari, AKP Piet Yardi, Senin (23/10/2023).

Dari informasi dan keterangan saksi, katanya, korban meninggal dunia diduga terkena tembakan senjata PCP.

Dia menceritakan, saat itu korban bersama dengan saksi Amri pulang dari kebun usai memanen buah kelapa sawit miliknya di daerah Sungai Semat, Sengkati Baru.

Keduanya masing-masing menggunakan sepeda motor yang posisi korban berada di belakang rekannya, Amri.

Namun, sesampainya di jalan penurunan RT 10 terdengar suara letusan keras hingga mengagetkan Amri.

Halaman:
1 2
      
Berita Terkait
Polisi Kejar Penjual Senjata Api yang Digunakan untuk Tembak Pengacara di Tanah Abang
Menegangkan, Begini Detik-Detik Penangkapan Penembak Pengacara di Tanah Abang
Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Ditangkap, Ini Tampangnya!
Ini Motif Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Jakpus
Kronologi Penembakan Brutal di Tanah Abang, Berawal dari Sengketa Lahan
Polisi Tangkap Pelaku Penembakan Pengacara di Tanah Abang Jakpus
