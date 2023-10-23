Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gunung Papandayan Kebakaran, Aktivitas Pendakian Ditutup

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |05:33 WIB
Gunung Papandayan Kebakaran, Aktivitas Pendakian Ditutup
A
A
A

GARUT - Kegiatan pendakian di Gunung Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, ditutup sementara. Penutupan terpaksa dilakukan sebagai dampak dari kebakaran yang melanda salah satu gunung api di Garut tersebut.

Kapolsek Cisurupan Iptu Asep Saepudin mengatakan, kebakaran di Gunung Papandayan diketahui terjadi sejak pukul 19.30 WIB. Menurut dia, api hingga saat ini masih terlihat di Gunung Papandayan.

“Titik api cukup terlihat jelas dari perkampungan warga yang ada di sekitar Gunung Papandayan. Kondisi api memang masih cukup terlihat besar, kami bersama TNI dari Koramil Cisurupan akan melakukan upaya pemadaman,” kata Iptu Asep Saepudin, Minggu (22/10/2023).

Ia menerangkan bahwa lokasi kebakaran diketahui berada di blok Tegal Alun. Wilayah ini masih di kawasan Gunung Papandayan yang rutin menjadi tujuan pendakian.

"Lokasi titik api berada cukup jauh di tengah gunung," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/525/3156395//viral-R0Ks_large.jpg
Tragedi Maut Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, Korban Tewas Kehabisan Oksigen dan Terinjak-injak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156393//viral-18aE_large.jpg
Tegas! Bupati Garut Batalkan Seluruh Rangkaian Pesta Rakyat Pernikahan Anak Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/455/3156302//putri_karlina-7uSA_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Luthfianisa Putri Karlina, Wakil Bupati Garut yang Menikah dengan Anak Dedi Mulyadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/525/3156321//gubernur_jawa_barat_dedi_mulyadi-P7CR_large.jpg
3 Warga dan Polisi Tewas di Pesta Pernikahan Anaknya, Dedi Mulyadi: Saya Tidak Tahu Acara Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/525/3156310//viral-Y2ZW_large.jpg
Tragis! 3 Orang Tewas di Pesta Pernikahan Anak Dedi Mulyadi karena Rebutan Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/525/3156304//viral-zYBa_large.jpg
Breaking News! 3 Orang Tewas saat Makan Gratis Pernikahan Anak Dedi Mulyadi, 1 Korban Diantaranya Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement