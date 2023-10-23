Gunung Papandayan Kebakaran, Aktivitas Pendakian Ditutup

GARUT - Kegiatan pendakian di Gunung Papandayan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, ditutup sementara. Penutupan terpaksa dilakukan sebagai dampak dari kebakaran yang melanda salah satu gunung api di Garut tersebut.

Kapolsek Cisurupan Iptu Asep Saepudin mengatakan, kebakaran di Gunung Papandayan diketahui terjadi sejak pukul 19.30 WIB. Menurut dia, api hingga saat ini masih terlihat di Gunung Papandayan.

“Titik api cukup terlihat jelas dari perkampungan warga yang ada di sekitar Gunung Papandayan. Kondisi api memang masih cukup terlihat besar, kami bersama TNI dari Koramil Cisurupan akan melakukan upaya pemadaman,” kata Iptu Asep Saepudin, Minggu (22/10/2023).

Ia menerangkan bahwa lokasi kebakaran diketahui berada di blok Tegal Alun. Wilayah ini masih di kawasan Gunung Papandayan yang rutin menjadi tujuan pendakian.

"Lokasi titik api berada cukup jauh di tengah gunung," ujarnya.