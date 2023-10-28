Donald Trump dan Ketiga Anaknya Akan Bersaksi dalam Sidang Kasus Penipuan

Donald Trump dan ketiga anaknya akan bersaksi di sidang kasus penipuan (Foto: AFP)

NEW YORK – Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan ketiga anaknya akan segera mengambil tindakan dalam kasus penipuan bisnis di New York, AS.

Seorang hakim pada Jumat (27/10/2023) memutuskan bahwa putri Trump, Ivanka, harus bersaksi dalam kasus melawan saudara laki-laki dan ayahnya.

Dia dipecat sebagai terdakwa dalam kasus ini awal tahun ini. Namun saudara laki-lakinya Eric dan Donald Jr tidak dipecat.

Kantor Kejaksaan Agung New York mengatakan mantan presiden tersebut akan memberikan kesaksian pada 6 November mendatang dan ketiga anaknya akan mengambil sikap di hadapannya.

BACA JUGA: Donald Trump Tuding Rusia Curi Rancangan Rudal Super Duper AS

Kesaksian mereka diharapkan berlangsung selama tiga hari mulai Rabu (1/11/2023) pekan depan, dimulai dengan Donald Trump Jr.

Hakim Arthur Engoron telah memutuskan bahwa Trump menaikkan nilai propertinya untuk mendapatkan pinjaman yang menguntungkan.

Persidangan tersebut berfokus pada enam klaim lain yang dibuat dalam gugatan tersebut, termasuk pemalsuan catatan bisnis, penipuan asuransi, dan konspirasi.