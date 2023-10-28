Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

5 Fakta Oknum TNI Hajar Lurah Gara-Gara Dugaan Istri Tak Lolos Seleksi Pamong Desa

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |05:45 WIB
5 Fakta Oknum TNI Hajar Lurah Gara-Gara Dugaan Istri Tak Lolos Seleksi Pamong Desa
5 fakta oknum TNI aniaya lurah gara-gara dugaan istri tak lolos seleksi pamong desa. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

 

GUNUNGKIDUL - Seorang oknum anggota TNI yang bertugas di Kodim 0730/Gunungkidul menganiaya lurah setempat. Hal itu lantaran diduga istri anggota TNI itu tidak lolos dalam seleksi pamong kalurahan.

Korban adalah Lurah Pampang Kapanewon Paliyan Kabupaten Gunungkidul, Syaiful Khohar. Sementara oknum anggota TNI adalah warganya sendiri yang berinisial A.

Berikut fakta-fakta kejadian tersebut, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (28/10/2023) :

1. Pukul Korban

Syaiful mengaku penganiayaan itu terjadi di kediamannya pada Kamis (26/10/2023) sekira pukul 02.30 hingga 03.00 WIB.

"Waktu datang itu emosinya tak terkontrol, marah dan berteriak-teriak. Langsung mukul sekali, setelah itu dorong-dorongan," kata dia, Jumat (27/10/2023).

Korban kemudian ditempeleng di bagian muka. Karena posisi korban mepet tembok, kepala bagian belakang korban terbentur tembok. Usai ditempeleng, korban merasa pusing.

2. Dilerai Warga

Melihat aksi penganiayaan tersebut, anggota keluarga yang lain panik. Tak ingin penganiayaan berlanjut, keluarga korban langsung meminta pertolongan warga sekitar. Sehingga para tetangga datang ke rumah tersebut.

"Ya terjadilah kegaduhan karena warga tetangga berdatangan," ujarnya.

Melihat kegaduhan tersebut, warga langsung berusaha melerai.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni Gunungkidul Penganiayaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement