Tangkap 23 Remaja Tawuran di Semarang, Polisi Sita Sejumlah Sajam

SEMARANG - Insiden tawuran remaja terjadi di Kota Semarang. Kali ini, sebanyak 23 remaja diamankan tim Patroli Presisi Satu Samapta Polrestabes Semarang karena tawuran di Jalan Kawi, Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Sabtu (28/10/2023) dini hari.

Akhir pekan lalu, insiden puluhan remaja terlibat tawuran di sejumlah titik di Kota Semarang juga terjadi.

Pada insiden teranyar itu, ada 2 tempat kejadian perkara (TKP). Pertama, di wilayah Tambak Dalam. Di sana polisi mengamankan 6 remaja berikut 6 senjata tajam (sajam). Sementara TKP kedua di Jalan Kawi Candisari diamankan 17 remaja Sabtu (28/10/2023) pukul 04.00 WIB.

Kepala Polrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, mengatakan para remaja itu dibawa ke Mapolrestabes Semarang pasca-diamankan.

“Ada sajam, satu stik golf, dan satu kabel,” ucap Irwan.

Kepala Satuan Samapta Polrestabes Semarang, AKBP Asep Supiyanto mengatakan mulai Jumat malam hingga Sabtu dini hari itu pihaknya melakukan patroli balap liar dan tawuran.

“Kemudian kami dapat informasi ada remaja tawuran, kami datangi TKP dan amankan pelakunya,” kata AKBP Asep di sela kegiatan Bakti Sosial Akpol 1990 di Kelurahan Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Sabtu (28/10/2023) siang.