HOME NEWS INTERNATIONAL

Israel Mulai Lancarkan Serangan Darat, Perang di Gaza Masuki Tahap Kedua

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |16:50 WIB
Foto: Reuters.
YERUSALEM - Pasukan Israel melancarkan operasi darat melawan Hamas di Gaza, Minggu (29/10/2023), yang disebut oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai fase kedua dari perang yang sudah berlangsung selama tiga minggu. Operasi darat itu bertujuan untuk menghancurkan kelompok militan Palestina.

Dilansir oleh kantor berita Reuters, penduduk Gaza yang terkepung mengalami pemutusan sambungan komunikasi dan internet yang hampir total ketika pesawat-pesawat tempur Israel menjatuhkan bom dan pasukan serta kendaraan lapis baja mereka masuk ke daerah kantong yang dikuasai Hamas. Para panglima militer Israel memberi isyarat bahwa mereka bersiap untuk memperluas serangan darat.

Israel telah memutus saluran komunikasi di Gaza hingga Minggu, sebelum kemudian sambungan komunikasi kembali dilaporkan pulih sebagian.

Dalam konferensi pers di Tel Aviv, Sabtu (28/10/2023), Netanyahu memperingatkan rakyat Israel untuk bersiap menghadapi perang “panjang dan sulit”. Namun dia tidak mengatakan serangan ke Gaza saat ini sebagai invasi. Sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa beberapa pembantu Presiden Joe Biden sudah menyarankan Israel agar segera menunda serangan besar-besaran.

Meski operasi darat tahap awal tampaknya masih terbatas untuk saat ini, Netanyahu Netanyahu berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk membebaskan lebih dari 200 sandera, termasuk warga Amerika dan orang asing lainnya, yang ditahan oleh Hamas.

      
