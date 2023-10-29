Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Gajah Mada Satukan Nusantara Lewat Sumpah Palapa

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |05:07 WIB
Kisah Gajah Mada Satukan Nusantara Lewat Sumpah Palapa
Gajah Mada/Foto: Wikipedia
A
A
A

 

JAKARTA - Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya, dengan menguasai wilayah yang luas di Nusantara, saat masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa pada 1350 hingga 1389.

Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nusa yang berarti “pulau” dan antara yang berarti “luar”. Sehingga, tak jarang Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit (Jawa).

 BACA JUGA:

Secara konten, kata Nusantara kita dapatkan dari Sumpah Palapa, Patih Gajah Mada yang tercatat dalam Kitab Pararaton (Raja-Raja), yang disampaikan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Kerajaan Majapahit (tahun 1258 Saka/1336 M).

Isi dari sumpah tersebut adalah; Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, “Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.

 BACA JUGA:

Pada masa Majapahit (Jawa), istilah Nusantara untuk menyebut seluruh kepulauan yang sekarang bernama Indonesia dan juga Malaysia. Demikian dikutip dari Swantara, Majalah Triwulan Lemhanas RI No.03 Tahun I/Desember 2012.

Gurun merupakan Nusa Penida, Seran merupakan Seram, Tanjung Pura merupakan Kerajaan Tanjungpura, Ketapang, Kalimantan Barat, Haru merupakan Sumatra Utara (ada kemungkinan merujuk kepada Karo), sedang Pahang merupakan Pahang di Semenanjung Melayu, Dompo adalah Dompu, sebuah daerah/kabupaten di pulau Sumbawa, Bali adalah Bali,Sunda merupakan Kerajaan Sunda, Palembang merupakan Palembang atau Kerajaan Sriwijaya, terakhir Tumasik merupakan Singapura.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/337/3153208/gajah_mada-LuCR_large.jpg
Janji Gajah Mada pada Gayatri saat Cucu Jadi Raja Muda di Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/337/3152900/kerajaan-cQbt_large.jpg
Dahsyatnya Letusan Gunung Hancurkan Ibu Kota Mataram hingga Dipindahkan Mpu Sindok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/337/3146070/candi_borobudur-u0mY_large.jpg
Jejak Kejayaan Raja-Raja Mataram, Ada yang Perintahkan Bangun Candi Borobudur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/337/3143823/raja-04kz_large.jpg
Gunung Arjuno Selamatkan Raja Airlangga dari Serangan Lawan saat Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/337/3142594/prabu_siliwangi-2Q8J_large.jpg
Kerajaan di Bawah Prabu Siliwangi, Konon Dijaga Tiga Jenis Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/337/3116996/kerajaan-QJmn_large.jpg
Kisah Kuda Sakti Madura Buat Porak-poranda Jayakatwang dan Daha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement