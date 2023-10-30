Tabrakan 2 Kereta Penumpang Tewaskan Setidaknya 13 Orang, 50 Lainnya Luka-Luka

AMARAVATI - Setidaknya 13 orang tewas dan sekira 50 lainnya luka-luka setelah dua kereta penumpang bertabrakan di negara bagian Andhra Pradesh, India selatan, pada Minggu, (29/10/2023).

Operasi penyelamatan diluncurkan dan ratusan pekerja darurat berada di lokasi untuk membersihkan reruntuhan.

Para pejabat mengatakan penyelidikan awal menemukan bahwa "kesalahan manusia" telah menyebabkan tabrakan tersebut, demikian diwartakan

Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan belasungkawa dan mengatakan dia telah menghubungi menteri perkeretaapian.

Kecelakaan itu terjadi di distrik Vizianagaram pada Minggu malam.

Para pejabat mengatakan tiga gerbong kereta penumpang, yang melakukan perjalanan antara Visakhapatnam dan Palasa, tergelincir sekira pukul 19:00 waktu setempat, setelah ditabrak oleh kereta lain.

Kereta tersebut berhenti di relnya "karena putusnya kabel di atas ", ketika kereta penumpang kedua yang melakukan perjalanan antara Visakhapatnam dan Rayagada menabraknya dari belakang, kata seorang pejabat kereta api kepada kantor berita Reuters.

Ratusan ambulans, dokter, perawat, dan petugas penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menyelamatkan penumpang dan mengeluarkan jenazah.

Biswajit Sahu, Kepala Humas Kereta Api Pantai Timur, mengatakan bahwa "kesalahan manusia" telah menyebabkan tabrakan, yang disebabkan oleh "kelebihan sinyal" oleh kereta kedua.