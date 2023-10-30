TPA Suwung Tutup, Sampah di TPS Meluber dan Ganggu Aktivitas Siswa di Denpasar

DENPASAR - Sejak peristiwa terbakarnya TPA Suwung, tumpukan sampah di TPS Desa Dauh Puri Kaja meluber hingga hampir memenuhi separuh badan jalan. Aktifitas siswa sekolah yang berada dekat dengan TPS ini pun mulai berpengaruh.

Akibat tumpukan sampah yang belum tertangani, salah satu sekolah yang mulai merasakan dampaknya adalah Sekolah Dasar Negeri 22 Dauh Puri Kaja.

Bau tidak sedap mulai tercium ke area sekolah, namun hingga saat ini pihak sekolah menyatakan seluruh siswa dan guru dalam keadaan sehat.

Pihak sekolah sudah mengambil tindakan di antaranya menganjurkan para siswa tetap menggunakan masker saat berakfitas untuk mencegah paparan penyakit akibat tumpukan sampah.

"Sampahnya menumpuk, tentu baunya sampai ke skolah. Kita imbau anak-anak untuk pakai masker," kata Kepsek SDN 22 Dauh Puri Kaja, Anik Purnaa Dewi, Senin (30/10/2023).

Sebelum melubernya sampah akibat terbakarnya TPA Suwung, pihak sekolah sudah mengajukan surat permohonan ke pemerintah Kota Denpasar agar TPS dipindahkan dari lokasi tersebut.

Alasanya, keberadaan TPS cukup mengganggu dua sekolah yang ada, yakni SDN 22 Dauh Puri Kaja dan SMPN 10 Denpasar, serta fasilitas umum lainnya yaitu Lapangan Lumintang.