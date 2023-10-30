Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Bus Pariwisata Terguling di Jalur Pantura, 2 Orang Tewas

Hana Purwadi , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |14:12 WIB
Bus Pariwisata Terguling di Jalur Pantura, 2 Orang Tewas
Bus pariwisata kecelakaan di Probolinggo (Foto: Hana Purwadi)
A
A
A

PROBOLINGGO - Diduga menghidari korban tabrak lari, sebuah bus pariwisata oleng menabrak pohon di Jalur Pantura Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, dua penumpang bus meninggal dunia. Sementara polisi masih mendalami penyebab kepastian kecelakaan tersebut.

Kecelakaan bus pariwisata menabrak pohon ini terjadi di Jalur Pantura Probolinggo, tepatnya di Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Akibat kecelakaan ini, bus pariwisata Madu Kismo berpenumpang 28 orang yang disopiri Ahmad Muda asal Cikupa, Tangerang ini sempat terguling dan kemudian menabrak pohon.

Dari 28 penumpang tersebut, dua di antaranya Supriyanto dan Sumitro, warga Pati, Jawa Tengah meninggal dunia. Kemudian, 5 orang pemumpang lainya mendapat perawatan medis rumah sakit.

Kecelakaan ini bermula saat bus pariwisata bernomor polisi K 1567 DM tersebut melintas dari arah Semarang hendak menuju Bali.

Di lokasi kejadian, sopir bus kaget melihat ada korban ODGJ tewas di tengah jalan pada Senin 30 Oktober 2023 sekira pukul 2.00 WIB dini hari.

Halaman:
1 2
      
