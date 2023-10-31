Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjadi calon Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid tak menampik kabar bahwa Jenderal Agus, calon Panglima TNI yang diajukan pemerintah itu merupakan calon tunggal.

"Terkait calon tunggal itu memang amanah UU, Presiden mengirimkan satu calon kepada DPR," ujar kata Meutya saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Senin (30/10/2023).

Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan Jenderal Agus sebagai calon tunggal Panglima TNI pun sudah diterima Komisi I DPR. Hal tersebut juga diakui Meutya Hafid.

"Betul (sudah dikirimkan Surpres Calon Panglima-red)," ujarnya saat dikonfirmasi perihal informasi tentang menteri sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang mengantarkan Surpres pada Senin siang.

(Arief Setyadi )