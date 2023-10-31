Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Kasus Hoaks Rocky Gerung Naik ke Penyidikan, Libatkan Banyak Penyidik

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |06:01 WIB
4 Fakta Kasus Hoaks Rocky Gerung Naik ke Penyidikan, Libatkan Banyak Penyidik
Rocky Gerung (foto: dok ist)
A
A
A

BARESKRIM Polri telah menaikkan kasus dugaan penyebaran berita bohong Rocky Gerung (RG) dari penyelidikan ke penyidikan. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.

Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hal tersebut berdasarkan hasil gelaran perkara bersama penyidik. Berikut sejumlah faktanya:

1. Kasus Rocky Gerung Dinilai Ada Tindak Pidana

 

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan suatu tindak pidana, dan saat ini pihaknya terus melakukan upaya penyidikan. Setelah itu, penyidik akan kembali melakukan gelar perkara guna menetapkan tersangka.

2. Penyidik Periksa 17 Saksi

 

"Penyidik sampai dengan hari ini sudah memeriksa 17 orang saksi sejak proses sidik," kata Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro.

Djuhandani pun belum memerinci kapan pemanggilan kepada Rocky Gerung akan dilayangkan kembali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/337/3065214/ilustrasi_salahuddin_ayyubi_menguasai_kerajaan_yerusalem-TQHz_large.jpg
Peristiwa 20 September: Kekhalifahan Ayyubiyah Rebut Yerusalem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/338/2939093/3-fakta-ledakan-di-pabrik-bogor-gegara-mesin-yang-overheat-3kqplTKoNn.jpg
3 Fakta Ledakan di Pabrik Bogor, Gegara Mesin yang Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/338/2937404/asal-usul-wilayah-koja-jakut-datangnya-orang-khoja-dari-india-uovoBaA1v0.png
Asal Usul Wilayah Koja Jakut, Datangnya Orang Khoja dari India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932674/peristiwa-5-desember-gegernya-peristiwa-sinterklas-hitam-VHXIlclwZ1.jpeg
Peristiwa 5 Desember : Gegernya Peristiwa Sinterklas Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/337/2929355/4-peristiwa-bersejarah-pada-30-november-lion-air-jt-538-tergelincir-gtZqoDiCCa.jpg
4 Peristiwa Bersejarah pada 30 November, Lion Air JT 538 Tergelincir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/26/338/2927306/4-fakta-kecelakaan-maut-mobil-satpol-pp-di-jakut-korban-jiwa-bertambah-5PQUEX5VBj.jpg
4 Fakta Kecelakaan Maut Mobil Satpol PP di Jakut, Korban Jiwa Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement