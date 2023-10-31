Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Usai Pembakaran Alat Berat, Kapolda Pastikan Distrik Aifat Kondusif

Chanry Andrew S , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |02:00 WIB
Usai Pembakaran Alat Berat, Kapolda Pastikan Distrik Aifat Kondusif
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

PAPUA - Kondisi keamanan di Distrik Aifat Timur Tengah, Papua Barat, berlangsung kondusif usai adanya peristiwa pembakaran alat berat pembangunan puskemas di lokasi.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga memastikan bahwa peristiwa pembakaran tersebut dipicu adanya persoalan ketidaksukaan sekelompok masyarakat yang tidak senang dengan adanya proyek pemerintah di wilayah itu.

Ia memastikan bahwa warga masyarakat setempat tidak terpengaruh dengan adanya gangguan keamanan yang baru saja terjadi di lokasi.

Daniel Tahi juga telah mengirimkan pasukan tambahan untuk melakukan pengamanan di wilayah Maybrat dan mengejar para pelaku pembakaran.

Sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengklaim telah melakukan pembakaran terhadap satu unit alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata.

KKB juga menyatakan telah menyerang pos TNI di Distrik Aifat Timur Tengah, Papua Barat

Selain itu, KKB mengklaim menembak satu prajurit TNI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement