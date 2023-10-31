Usai Pembakaran Alat Berat, Kapolda Pastikan Distrik Aifat Kondusif

PAPUA - Kondisi keamanan di Distrik Aifat Timur Tengah, Papua Barat, berlangsung kondusif usai adanya peristiwa pembakaran alat berat pembangunan puskemas di lokasi.

Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga memastikan bahwa peristiwa pembakaran tersebut dipicu adanya persoalan ketidaksukaan sekelompok masyarakat yang tidak senang dengan adanya proyek pemerintah di wilayah itu.

Ia memastikan bahwa warga masyarakat setempat tidak terpengaruh dengan adanya gangguan keamanan yang baru saja terjadi di lokasi.

Daniel Tahi juga telah mengirimkan pasukan tambahan untuk melakukan pengamanan di wilayah Maybrat dan mengejar para pelaku pembakaran.

Sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengklaim telah melakukan pembakaran terhadap satu unit alat berat di lokasi pembangunan Puskesmas Kampung Ayata.

KKB juga menyatakan telah menyerang pos TNI di Distrik Aifat Timur Tengah, Papua Barat

Selain itu, KKB mengklaim menembak satu prajurit TNI.