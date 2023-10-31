Gempa M4,5 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 4,5 mengguncang Melonguane, Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (31/10/2023).

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 00:11 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:4.5, 31-Oct-2023 00:11:20WIB, Lok:4.90LU, 125.84BT (136 km BaratLaut MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )