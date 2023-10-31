Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Korban Tewas Akibat Miras Oplosan di Subang Bertambah Jadi 13 Orang

Yudy Heryawan Juanda , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:02 WIB
Korban Tewas Akibat Miras Oplosan di Subang Bertambah Jadi 13 Orang
Korban tewas akibat miras oplosan jadi 13 orang, saat ini berada di RSUD Subang (Foto: iNews)
A
A
A

 

SUBANG - Korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 13 orang. Korban ketiga belas yang meninggal baru masuk ke RSUD Subang, pada Senin 30 Oktober 2023, sore dan dinyatakan meninggal pada dini hari tadi.

Sementara korban kritis berjumlah 4 orang dan dalam penanganan RSUD Subang secara intensif.

Korban meninggal bernama Arif berusia 24 tahun warga Jalan Cagak Subang. Arif menjadi korban tewas ke-13 akibat miras oplosan.

Arif menghembuskan nafas terakhir di ruang IGD RSUD Subang. Ia baru masuk ke IGD pada Senin sore. Korban mengalami sesak nafas hingga gagal nafas dan dinyatakan meninggal dunia pada Selasa (31/10/2023) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Subang Iptu Herman Saputra mengatakan, selain korban yang meninggal menjadi 13 orang, warga yang dirawat di RSUD Subang juga masih ada 4 orang akibat menenggak miras oplosan tersebut.

