Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Baca Alquran Serentak di 5 Benua, Yusuf Mansur Bersyukur Daarul Qur'an Raih Rekor MURI Dunia

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:24 WIB
Baca Alquran Serentak di 5 Benua, Yusuf Mansur Bersyukur Daarul Qur'an Raih Rekor MURI Dunia
Ponpes Tahfizh Daarul Qur'an dapat Rekor MURI Dunia (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA - Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia−Indonesia (MURI) atas Rekor Pembacaan Ayat Suci Alquran dari Satu Surah Serentak di Lima Benua dengan Peserta Terbanyak, Selasa 31 Oktober 2023.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Customer Relation Director MURI Andre Purwandono kepada KH. Yusuf Mansur selaku Pendiri dan Pimpinan Daarul Qur'an --yang juga Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur).

Pembacaan AlQuran, surah Al-Mulk, tersebut dilaksanakan pada 3 Juli 2023, digelar secara offline dan online yang diikuti oleh para ustad, santri, alumni, jamaah, donatur dan keluarga besar Daarul Qur'an lainnya. Uniknya kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh keluarga besar Daqu di Indonesia saja, tapi juga di berbagai negara yang tersebar di lima benua.

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari milad ke 20 tahun Daarul Qur'an yang jatuh pada 5 Juli 2023 lalu. Pembacaan Alquran yang diikuti peserta dari lima benua tersebut merupakan afirmasi dakwah Islam yang dikembangkan Daarul Qur'an akan tersebar di seluruh dunia.

Purwandono mengatakan ini merupakan kegiatan pertama yang tercatat di MURI. Hal inilah yang membuat MURI antusias saat melakukan verifikasi kegiatan membaca satu surah Alquran yang diikuti dari 5 benua ini.

"Kita pernah ada kegiatan khatam Qur'an dengan peserta terbanyak, membaca Alquran dengan berbagai metode. Namun, membaca Alquran serentak yang diikuti peserta dari 5 benua ini yang pertama kita temui dan maka itu layak masuk dalam catatan rekor MURI," ujar Handono.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966543/kembangkan-ekosistem-pesantren-ustadz-yusuf-mansur-optimis-lolos-ke-senayan-2Ir1tWuJr5.jpg
Kembangkan Ekosistem Pesantren, Ustadz Yusuf Mansur Optimis Lolos ke Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/1/2966531/ustadz-yusuf-mansur-raih-gelar-doktor-pondok-pesantren-jadi-tempat-riset-w80qLxMCrS.jpg
Ustadz Yusuf Mansur Raih Gelar Doktor, Pondok Pesantren Jadi Tempat Riset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/1/2962308/ajak-warga-amalkan-selawat-jibril-yusuf-mansur-ini-ijazah-dari-ponpes-lirboyo-4rDJYUgEW1.jpg
Ajak Warga Amalkan Selawat Jibril, Yusuf Mansur: Ini Ijazah dari Ponpes Lirboyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/338/2891021/menang-banding-soal-gugatan-wanprestasi-pengacara-uym-sesuai-harapan-wQn7a5OKGz.jpg
Menang Banding soal Gugatan Wanprestasi, Pengacara UYM: Sesuai Harapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/337/2891000/pt-dki-kabulkan-banding-uym-soal-gugatan-investasi-rp98-triliun-AXPXP742Aa.jpg
PT DKI Kabulkan Banding UYM soal Gugatan Investasi Rp98 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/1/2883567/yusuf-mansur-luncurkan-metode-praktis-hafal-alquran-kaidah-daqu-kontribusi-nyata-bagi-generasi-penerus-OKQv1vkfTs.jpg
Yusuf Mansur Luncurkan Metode Praktis Hafal Alquran Kaidah Daqu, Kontribusi Nyata bagi Generasi Penerus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement