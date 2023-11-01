Baca Alquran Serentak di 5 Benua, Yusuf Mansur Bersyukur Daarul Qur'an Raih Rekor MURI Dunia

JAKARTA - Pondok Pesantren Tahfizh Daarul Qur'an meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia−Indonesia (MURI) atas Rekor Pembacaan Ayat Suci Alquran dari Satu Surah Serentak di Lima Benua dengan Peserta Terbanyak, Selasa 31 Oktober 2023.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Customer Relation Director MURI Andre Purwandono kepada KH. Yusuf Mansur selaku Pendiri dan Pimpinan Daarul Qur'an --yang juga Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur).

Pembacaan AlQuran, surah Al-Mulk, tersebut dilaksanakan pada 3 Juli 2023, digelar secara offline dan online yang diikuti oleh para ustad, santri, alumni, jamaah, donatur dan keluarga besar Daarul Qur'an lainnya. Uniknya kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh keluarga besar Daqu di Indonesia saja, tapi juga di berbagai negara yang tersebar di lima benua.

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari milad ke 20 tahun Daarul Qur'an yang jatuh pada 5 Juli 2023 lalu. Pembacaan Alquran yang diikuti peserta dari lima benua tersebut merupakan afirmasi dakwah Islam yang dikembangkan Daarul Qur'an akan tersebar di seluruh dunia.

Purwandono mengatakan ini merupakan kegiatan pertama yang tercatat di MURI. Hal inilah yang membuat MURI antusias saat melakukan verifikasi kegiatan membaca satu surah Alquran yang diikuti dari 5 benua ini.

"Kita pernah ada kegiatan khatam Qur'an dengan peserta terbanyak, membaca Alquran dengan berbagai metode. Namun, membaca Alquran serentak yang diikuti peserta dari 5 benua ini yang pertama kita temui dan maka itu layak masuk dalam catatan rekor MURI," ujar Handono.