HOME NEWS NEWS

Kembangkan Ekosistem Pesantren, Ustadz Yusuf Mansur Optimis Lolos ke Senayan

Ismet Humaedi , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |18:36 WIB
Kembangkan Ekosistem Pesantren, Ustadz Yusuf Mansur Optimis Lolos ke Senayan
Ustadz Yusuf Mansur raih gelar Doktor. (Foto: Ismet Humaedi)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR R Dapil I Jakarta Timur dari Partai Perindo, Ustadz Yusuf Mansur (UYM) alias Jam’an Nurchotib Mansur yakin terpilih mewakili warga Jakarta Timur. Bahkan UYM optimistis misi untuk mengembangkan ekosistem di dunia pesantren akan terwujud.

Melalui riset yang telah ditempuhnya untuk disertasi S3 di Universitas Trisakti, Yusuf Mansur membawa tema “Analisis Kebijakan Pemerintah dan Faktor Penentu Keberhasilan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Umat”. Dia pun percaya dengan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo sebagai kendaraan untuk lolos menjadi wakil rakyat di Senayan.

“Ini kan bukan bidang yang ngawang-ngawang, kite doktornya ilmu ekonomi yang aplikatif, jadi ini bahkan bukan belum, sudah, ini kan disertasi penulisan sebenernya. Penulisan dari yang udah ada untuk dikembangkan lebih lagi luasnya,” kata Yusuf Mansur kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Yusuf Mansur dengan Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu memastikan akan tetap konsisten untuk berdakwah meski telah terjun ke politik.

Ketika ditanya apakah keilmuan yang dimilikinya akan diterapkan untuk rakyat, Yusuf Mansur yang mempunyai latar belakang pendakwah dan pengusaha ini optimistis bisa duduk di Parlemen.

“Disertasi ini akan diimplementasikan ke rakyat. Ini kan kebijakan publik, ranahnya regulator. Mudah-mudahan aja kita lolos ke Senayan,” ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
