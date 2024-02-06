Ustadz Yusuf Mansur Raih Gelar Doktor, Pondok Pesantren Jadi Tempat Riset

JAKARTA - Usai berhasil menyelesaikan pendidikan S2 program magister ekonomi di Universitas Trisakti pada 2017 lalu, Ustadz Yusuf Mansur (UYM) kini berhasil menyandang gelar doktor setelah menjalani sidang disertasi S3 di kampus yang sama, Selasa (6/2/2024).

Sidang disertasi dengan judul “Analisis Kebijakan Pemerintah dan Faktor Penentu Keberhasilan Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Perekonomian Umat” ini dengan mulus dijalani UYM alias Jam’an Nurchotib Mansur. Calon legislatif (caleg) Partai Perindo tersebut berharap ilmu yang dimilikinya bisa bermanfaat untuk umat.

Seperti diketahui, UYM merupakan caleg DPR RI Dapil I Jakarta Timur dari Partai Perindo. Bergabung dengan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo, UYM kerap melakukan kegiatan sosial, salah satunya kegiatan bazaar murah minyak goreng di daerah Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Jakarta Timur.

Lebih lanjut, dia memaparkan proses pendidikannya ini dilewati dengan berbagai kemudahan. UYM mengambil disertasi yang mudah dengan lokasi riset di pondok pesantren sendiri.

“Saya punya tanggung jawab dan waktu, dan saya memang mengambil disertasi yang gampang. Ini TKP-nya Darul Quran sendiri, jadi saya menguji dari ujung ke ujung dan menjadi disertasi. Karena data udah di tangan jadi gampang. Enggak kendala apa-apa, Alhamdulillah,” kata UYM kepada wartawan di Auditorium Gedung S, Universitas Trisakti, Jakarta.

Ustaz Yusuf Mansur berhasil menyelesaikan pendidikan S3 dengan predikat kelulusan “Sangat Memuaskan” dan nilai IPK 3,54.

(Qur'anul Hidayat)