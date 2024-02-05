Antusias Masyarakat Luar Biasa saat Turun ke Dapil, Caleg Perindo Yusuf Mansur Yakin Terpilih

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil I Jakarta Timur dari Partai Perindo, KH Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur yakin terpilih mewakili warga Jaktim. Hal itu seiring dengan antusias masyarakat yang luar biasa saat turun ke daerah pemilihan bersama Caleg DPRD DKI Dapil VI (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makassar), H. Muhammad Guntur.

"Alhamdulillah saya selalu melihat antusiasme masyarakat pemilih di Dapil saya di Jakarta Timur untuk DPR RI dari Perindo nomor urut 1, partai nomor urut 16 juga untuk DPRD pak H. Muhammad Guntur masyaallah luar biasa keterkenalan, penerimaan kemudian keterpilihan insyaallah yakin izin Allah, bismillahirrahmanirrahim," kata Yusuf Mansur dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Ustaz Yusuf Mansur (UYM) bersama H. Guntur menggelar bazar murah minyak goreng kemasan di Jalan Veteran, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Ia pun yakin warga terbantu dengan adanya minyak murah.

"Warga pun terbantu dengan ada minyak murah, warga juga banyak nitip yang amanah ya Ustadz kami pilih nanti bisa bela kami ya. 'Pak Guntur jangan lupa sama kite ye kalau sudah kepilih urus yang bener'," ucapnya.