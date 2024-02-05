Warga Cibubur Titip Pesan Perjuangkan Haknya Jika Terpilih di Pileg 2024, Caleg Perindo Yusuf Mansur: Insya Allah Amanah

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil I Jakarta Timur dari Partai Perindo, KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur merespons pesan masyarakat terkait tetap perjuangkan haknya jika nanti terpilih mewakili Jakarta Timur untuk tingkat DPR RI dan H. Muhammad Guntur mewakili DPRD DKI Dapil VI (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makassar). Menurutnya itu sudah pernyataan verbal dan niat untuk mencoblos dirinya dengan H. Guntur di Pileg 2024 mendatang.

"Iya itu artinya sudah pernyataan verbal banget lisan fisik dari masyarakat bahwa mereka sudah niat menyoblos saya dan pak Guntur untuk DPRD dan saya DPR RI dari Partai Perindo kami semua nomor urut 1," kata Yusuf Mansur dalam keterangannya, Senin (5/2/2024).

Yusuf Mansur yang maju dari Partai Perindo, partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 itu dukungan masyarakat sudah nyata dan meyakinkan. Ia pun siap mengemban amanah jika terpilih di tingkat DPR RI mewakili Jakarta Timur.

"Itu sudah nyata insyaallah milih makanya nitip pesan banget dan hebatnya mereka ngomongnya sambil senyum meyakinkan banget bahwa kami insyaallah bisa amanah," ujarnya.

Sebelumnya, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar), H. Muhammad Guntur dan Caleg DPR RI Dapil Jakarta I (Jakarta Timur) KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur menggelar sosialisasi pencoblosan dan bazar tebus murah minyak goreng sebanyak 1.100 liter di Jalan Veteran RT 5/3, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Senin (5/2/2024) pagi.

Kustiah Ambarwati (65) salah satu nenek penerima manfaat beharap ke depan Partai Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu lebih bagus dan para Calegnya terus memperjuangkan hak warga khususnya di Kelurahan Cibubur ini.