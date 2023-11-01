Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Bazar Sembako di Tangerang, Beras dan Ayam Jadi Rebutan

Isty Maulidya , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:01 WIB
Perindo Gelar Bazar Sembako di Tangerang, Beras dan Ayam Jadi Rebutan
A
A
A

TANGERANG - DPD Partai Perindo Kota Tangerang menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang pada Rabu (1/11/2023). Sembako murah ini bisa dibeli oleh siapapun tanpa syarat, termasuk beras premium dengan setengah harga.

"Kali ini memang warga bisa beli semua, dan untuk harganya kami subsidi 50 persen dari harga aslinya. Misalnya beras, ayam potong, minyak, itu semua bisa dibeli dengan setengah harga dari pasaran," ujar Julia Mihardja, Caleg DPRD Provinsi Banten dari Perindo.

Julia melanjutkan bahwa bazar sembako murah ini sengaja digelar untuk menanggapi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini, terutama kenaikan harga beras. Oleh karena itu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu berusaha untuk meringankan beban masyarakat.

"Sesuai dengan visi misi partai Perindo adalah kesejahteraan rakyat kami membantu warga sekitar meskipun dalam bentuk yang kecil, seperti memberikan subsidi harga pangan," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Kota Tangerang I Gede Pramanthara mengatakan bahwa kegiatan ini nantinya akan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli sembako. Sebisa mungkin kegiatan ini dilakukan secara masif.

"Pastinya akan ada lagi kegiatan seperti ini, kita akan ke daerah-daerah lain di Kota Tangerang, bukan cuma kecamatan kalau bisa setiap kelurahan," ujarnya.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga berusaha untuk bisa membantu kesejahteraan warga dengan berbagai program yang sesuai dengan visi dan misi partai.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bazar Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183391//perindo-uJQI_large.jpg
Gerak Cepat Prabowo Kembalikan Martabat 2 Guru Luwu Utara yang Dipecat Panen Pujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182729//perindo-Un1y_large.jpg
Hari Pahlawan: Musuh Terbesar Bangsa Bukan Penjajah Fisik, Melainkan Anasir Koruptor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/340/3182248//perindo-14Y2_large.jpg
TB Sangadiah Tutup Usia, Sosok Ulama dan Pendekar Pemersatu di Banten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181902//perindo-cEGz_large.jpg
Sidang Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Hakim Diminta Vonis Berat Pelaku Agar Beri Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543//ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155//partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement