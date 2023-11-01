Perindo Gelar Bazar Sembako di Tangerang, Beras dan Ayam Jadi Rebutan

TANGERANG - DPD Partai Perindo Kota Tangerang menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang pada Rabu (1/11/2023). Sembako murah ini bisa dibeli oleh siapapun tanpa syarat, termasuk beras premium dengan setengah harga.

"Kali ini memang warga bisa beli semua, dan untuk harganya kami subsidi 50 persen dari harga aslinya. Misalnya beras, ayam potong, minyak, itu semua bisa dibeli dengan setengah harga dari pasaran," ujar Julia Mihardja, Caleg DPRD Provinsi Banten dari Perindo.

Julia melanjutkan bahwa bazar sembako murah ini sengaja digelar untuk menanggapi kenaikan harga bahan pokok yang terjadi akhir-akhir ini, terutama kenaikan harga beras. Oleh karena itu, Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu berusaha untuk meringankan beban masyarakat.

"Sesuai dengan visi misi partai Perindo adalah kesejahteraan rakyat kami membantu warga sekitar meskipun dalam bentuk yang kecil, seperti memberikan subsidi harga pangan," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua DPD Perindo Kota Tangerang I Gede Pramanthara mengatakan bahwa kegiatan ini nantinya akan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli sembako. Sebisa mungkin kegiatan ini dilakukan secara masif.

"Pastinya akan ada lagi kegiatan seperti ini, kita akan ke daerah-daerah lain di Kota Tangerang, bukan cuma kecamatan kalau bisa setiap kelurahan," ujarnya.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu juga berusaha untuk bisa membantu kesejahteraan warga dengan berbagai program yang sesuai dengan visi dan misi partai.

(Khafid Mardiyansyah)