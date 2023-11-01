Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Yuk, Ketahui Perbedaan Al Qaeda dan ISIS!

Assyifa Eka Putri , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:04 WIB
<i>Yuk</i>, Ketahui Perbedaan Al Qaeda dan ISIS!
Kenali perbedaan Al Qaeda dan ISIS (Foto: Manohar Parrikar)
A
A
A

KABULAl Qaeda dan Negara Islam atau Islamic State in Iraq and al-Sham (ISIS) adalah kelompok yang disebut negara Barat sebagai kelompok ekstremis dan teroris yang menganggu stabilitas tatanan internasional.

Kedua kelompok tersebut tidak hanya menimbulkan kekhawatiran di Barat, tetapi juga di Timur Tengah. Tidak sedikit komunitas-komunitas Muslim yang menolak tindak kekerasan dan penuh propaganda oleh Al Qaeda dan ISIS.

Dilansir dari Brookings, Al Qaeda tumbuh di bawah kepemimpinan Osaman bin Laden setelah invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 2019, sedangkan ISIS dipimpin oleh Abu Masab al-Zarqawi setelah Amerika Serikat (AS) menginjakkan kakinya di tanah Irak pada 2003.

Meskipun sama-sama berasal dari Timur Tengah, perbedaan antara kelompok Al Qaeda dengan ISIS cukup terlihat. Selain terlibat dalam persaingan untuk mendapatkan afiliasi, keduanya juga memiliki target dan tujuan yang berbeda.

Target utama ISIS adalah Irak dan Suriah, serta negara-negara Islam di Timur Tengah. Mereka ingin melanjutkan tujuan pendahulunya, Abu Bakar al-Baghdadi, yakni ingin memurnikan komunitas Islam dengan menargetkan Syiah, agama minoritas, dan kelompok-kelompok jihadis saingannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/18/3008603/isis-klaim-serangan-terhadap-pos-militer-di-irak-utara-tewaskan-komandan-dan-4-tentara-KBwLXwYd9y.jpg
ISIS Klaim Serangan Terhadap Pos Militer di Irak Utara, Tewaskan Komandan dan 4 Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/18/3003459/isis-klaim-bertanggung-jawab-atas-penembakan-mematikan-di-masjid-afghanistan-6-orang-tewas-d8M6G2j3QM.jpg
ISIS Klaim Bertanggung Jawab Atas Penembakan Mematikan di Masjid Afghanistan, 6 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/18/2988288/siapakah-isis-k-kelompok-yang-bertanggung-jawab-atas-serangan-teror-gedung-konser-moskow-xdDaMcSkzF.jpg
Siapakah ISIS-K, Kelompok yang Bertanggung Jawab Atas Serangan Teror Gedung Konser Moskow?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/18/2857613/isis-konfirmasi-kematian-pemimpinnya-abu-hussein-al-quraishi-umumkan-penggantinya-visgew787q.jpg
ISIS Konfirmasi Kematian Pemimpinnya Abu Hussein Al-Quraishi, Umumkan Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/10/18/2843785/serangan-drone-as-tewaskan-pimpinan-isis-di-suriah-zSsjQDMP2G.jpg
Serangan Drone AS Tewaskan Pimpinan ISIS di Suriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/18/2835100/wanita-isis-dipenjara-9-tahun-karena-jadikan-wanita-yazidi-sebagai-budak-VRmVcCEa57.jpg
Wanita ISIS Dipenjara 9 Tahun karena Jadikan Wanita Yazidi Sebagai Budak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement