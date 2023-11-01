Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bayi Komodo Coba Diselundupkan, Terbungkus Kaos Kaki dan Disimpan di Tas Ransel

Gecio Viana , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:29 WIB
Bayi Komodo Coba Diselundupkan, Terbungkus Kaos Kaki dan Disimpan di Tas Ransel
Bayi komodo coba diselundupkan, terbungkus koas kaki dan disimpan di tas ransel (Foto : iNews)
A
A
A

LABUAN BAJO - Upaya penyelundupan satwa bayi komodo menggunakan tas ransel melalui pelabuhan penyebrangan ASDP Labuan Bajo, Kkabupaten Manggarai Barat berhasil digagalkan tim gabungan pada Senin 30 Oktober 2023.

Setelah diamankan petugas, bayi komodo itu terkulai lemas karena terbungkus dalam kaos kaki dan disimpan di dalam ransel.

Kasus itu terungkap saat petugas Badan Karantina Pertanian Labuan Bajo, melakukan pemeriksaan di salah satu truk pengangkut pisang yang hendak menyebrang ke Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), melalui pelabuhan ASDP Labuan Bajo.

Tas yang berisi bayi komodo itu sebelumnya dititipkan terduga pelaku berinisial H (24) ke sopir truk tersebut. Sopir truk merasa curiga karena tas ransel tersebut terus bergerak.

Mendapati adanya komodo dalam tas ransel, pihak karantina kemudian menghubungi Balai Taman Nasional Komodo, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dan Gakkum.

"Setelah diidentifikasi, hewan yang disimpan dalam tas ransel itu dipastikan adalah komodo," ujar Penanggung Jawab Badan Karantina Pertanian Wilayah Kerja Labuan Bajo, Omi Warsih, Selasa 31 Oktober 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152456/lobster-H29d_large.jpg
Ditpolairud Polda Jabar Gagalkan Penyelundupan 50.000 Benih Lobster Senilai Rp2 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146778/serangga-WKzq_large.jpg
Balai Karantina dan Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 6.727 Serangga ke Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/340/3129886/penyelundupan-SEGY_large.jpg
Polisi Gagalkan Penyelundupan 9,6 Ton Pupuk Subsidi di Sampang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/338/3037004/menyusup-lewat-soetta-2-penyelundup-ratusan-ribu-benih-lobster-ke-vietnam-ditangkap-nwkacVf98t.jpg
Menyusup Lewat Soetta, 2 Penyelundup Ratusan Ribu Benih Lobster ke Vietnam Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036223/peran-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-yang-rugikan-negara-rp876-miliar-6OrY7jqGsC.jpg
Peran 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri yang Rugikan Negara Rp876 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/337/3036084/polri-tetapkan-7-tersangka-penyelundupan-20-000-motor-ke-luar-negeri-MGxr7WnqfK.jpg
Polri Tetapkan 7 Tersangka Penyelundupan 20.000 Motor ke Luar Negeri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement