Antisipasi Daerah Rawan Pemilu, Polres Lamandau Siapkan Pengamanan Ekstra

JAKARTA - Dalam menghadapi gelaran Pemilu 2024, Polres Lamandau, Polda Kalteng telah melakukan pemetaan daerah rawan Pemilu 2024 di wilayahnya.

Hal itu dilakukan, sebagai bentuk antisipasi dan persiapan strategi pengamanan seluruh rangkaian tahapan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Adapun di wilayah Kabupaten Lamandau dalam gelaran pemilu 2024, berdasarkan jumlah DPT, KPU menetapkan sebanyak 307 TPS, dari 307 TPS sebanyak 279 TPS masuk kategori kurang Rawan sedangkan sebanyak 28 merupakan TPS kategori rawan.

Kapolres Lamandau AKBP Bronto Budiyono mengungkapkan, di wilayah Kabupaten Lamandau ada 28 TPS dengan kategori Rawan.

"Dengan adanya daerah Rawan pemilu tersebut kami telah memiliki data dan menyiapkan antisipasinya," kata Bronto kepada wartawan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Adapun kriteria TPS Rawan tersebut yaitu berada pada lokasi berpotensi terjadi konflik sosial, padat penduduk mendekati jumlah pemilih maksimal, basis salah satu Paslon/parpol/calon dengan militan yang cukup tinggi dan posisi TPS yang jauh dari lokasi TPS lainnya.

"Terhadap daerah rawan tersebut Polres Lamandau akan menempatkan personel pengamanan 1 polisi dan 2 orang linmas di satu TPS, sedangkan daerah kurang rawan 1 polisi akan melaksanakan pengamanan di 6 TPS dan dibantu linmas di masing-masing TPS sebanyak 2 linmas," ujar Bronto.