HOME NEWS JATENG

Mahasiswa Unnes Meninggal di Masjid Sekayu, Terlihat Berzikir Sejak Dini Hari

Eka Setiawan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |17:22 WIB
Mahasiswa Unnes Meninggal di Masjid Sekayu, Terlihat Berzikir Sejak Dini Hari
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

SEMARANG – Muh. Taqdir Aliwardana (22), mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang ditemukan meninggal di Masjid At Taqwa alias Masjid Sekayu, Jalan Sekayu Masjid, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Rabu (1/11/2023) diketahui sempat terlihat berzikir dari dini hari.

Hal itu berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk takmir masjid setempat, Masruri (63). Saksi pada keterangannya kepada pihak kepolisian menyebut sekira pukul 04.10 WIB membuka masjid untuk aktivitas Sholat Subuh. Korban terlihat dalam posisi tertidur.

Setelah Sholat Subuh, Masruri pulang dan masih melihat korban posisi tertidur. Sekira pukul 05.30 WIB, Masruri kemudian menghubungi Sunaryo (69) yang masih di komplek masjid untuk melihat korban apakah masih tertidur.

 BACA JUGA:

Korban kemudian digoyang-goyang kakinya tidak bereaksi, termasuk dipegang hidungnya dicek tapi sudah tidak ada napasnya. Dari situ takmir masjid dan warga setempat menghubungi Polsek Semarang Tengah dan petugas kesehatan kecamatan setempat. Beberapa warga melihat korban terlihat berzikir di teras masjid itu sekira pukul 00.30 WIB.

Petugas Polsek Semarang Tengah yang tiba di lokasi termasuk petugas kesehatan mengecek kondisi korban, keadaannya sudah meninggal dunia. Saat ditemukan, posisi korban terlentang, memakai kaus dan celana training panjang dan masih di atas sajadah. Jenazah korban dibawa ke RSUP dr Kariadi Semarang. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan luar di tubuh jenazah.

Korban diketahui lahir di Selong, Nusa Tenggara Barat, 6 Juni 2001. Alamatnya Rakam RT014/RW000, Desa Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kapolsek Semarang Tengah Kompol Indra Romantika menyebut pihaknya telah berkoodinasi dengan pihak keluarga korban dan keluarga korban mengikhlaskan kejadian tersebut.

Halaman:
1 2
      
