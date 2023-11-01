Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

2 Bocah MI Duel di Malang, Satu Luka Parah Kena Pisau Cutter

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |13:59 WIB
2 Bocah MI Duel di Malang, Satu Luka Parah Kena Pisau Cutter
Perkelahian bocah berujung luka parah akibat sayat pisau cutter (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

MALANG - Perkelahian antar siswa madrasah ibtidaiyah, atau sederajad dengan SD, terjadi di Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pada Selasa 31 Oktober 2023, siang.

Dari informasi yang dihimpun, kejadian perkelahian hingga mengakibatkan korban berinisial R (10) warga Desa Petungsewu, Kecamatan Dau, terluka parah di bagian mukanya. Bahkan dari informasi, korban diketahui sampai mendapat perawatan lebih lanjut di RS UMM, dengan mendapat 15 jahitan.

Perkelahian itu terjadi di sekolah sekitar pukul 13.30 WIB, pada Selasa. Di mana awalnya korban dan pelaku berinisial H ini bermain, tapi tiba-tiba terjadi perkelahian antar anak di sebuah MI di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Diduga korban berinisial R (10) ini terlibat perkelahian dengan temannya.

Entah bagaimana ceritanya akhirnya tiba-tiba, terduga temannya mengejar si korban hingga terjadi kembali perkelahian dan tiba-tiba terduga pelaku, langsung melakukan sayatan cutter ke muka R. Dari foto yang diterima, korban menerima luka sayatan cukup parah.

Kapolsek Dau Kompol Triwik Winarni membenarkan adanya kejadian bullying yang berakibat seorang siswa MI di Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, terluka parah di muka bagian kirinya. Saat itu korban sudah ditemukan terluka parah oleh ayah korban berinisial CP (31).

"Benar, kejadian hari Selasa 31 Oktober jam 13.00 WIB dapat laporan dari sekolah yang berada di Desa Tegalweru, Dau. Saat itu pelapor menjemput korban dengan menunggu di depan sekolah. Tiba-tiba ia mendapati korban terluka di bagian wajahnya," kata Triwik, ditemui di Mapolsek Dau, pada Rabu (1/11/2023).

Kemudian oleh ayah korban langsung membawa anaknya ini ke bidan desa, tetapi karena lukanya yang cukup parah akhirnya korban dilarikan ke RS UMM untuk penanganan lebih lanjut. Pihak kepolisian sudah turun tangan ketika menerima laporan tersebut, dimana Polsek Dau langsung mengecek kondisi korban ke RS UMM dan memanggil orang tua korban guna dimintai keterangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement