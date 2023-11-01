Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Geger Pesantren di Purwakarta Diserang Bom Molotov

Irwan , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |14:28 WIB
Geger Pesantren di Purwakarta Diserang Bom Molotov
Ponpes di Purwakarta diserang bom molotov. (iNews/Irwan)
A
A
A

PURWAKARTA – Sebuah pesantren di Purwakarta, Jawa Barat, mendapat teror pelemparan yang diduga bom molotov. Lemparan bom molotov yang diarahkan ke gedung sekolah itu mengenai pohon hingga membakar ranting pohon.

Belum diketahui motif dari aksi teror ini. Namun, pengelola pesantren membantah jika hal ini ada kaitannya dengan dukungan terhadap salah satu pasangam calon presiden.

Usai menerima laporan, Polsek Purwakarta Kota tiba di lokasi pesantren Ibnu Sina di Jalan Terusan Kapten Halim, Kampung Simpang, Kelurahan Sindang Kasih, Kabupaten Purwakarta untuk menyelidiki dugaan aksi teror dengan bom Molotov, Rabu (1/11/2023).

Petugas mendapati bekas api yang membakar sebuah pohon tepat di depan bangunan gedung SMP Ibnu Sina. Diduga pelaku menyasar bangunan gedung sekolah. Namun, lemparan botol mengenai pohon.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (31/10/2023) malam sekitar pukul 22.30 WIB. Saat itu kondisi lokasi dalam keadaan sepi.

Aksi pelemparan diduga bom molotov ini membuat para santri khawatir kejadian serupa kembali terjadi karena bisa membahayakan para santri.

Sementara pengasuh pesantren, Ja'far Joban mengaku tidak mengetahui pasti motif aksi teror yang diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku ini. Namun, ia membantah hal ini terkait dengan dukungan kepada salah satu capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/510/2994394/viral-toko-batik-di-sleman-diserang-3-bom-molotov-UTfzDpdJC8.jpg
Viral Toko Batik di Sleman Diserang 3 Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/340/2972393/polisi-ungkap-motif-peneror-bom-molotov-di-rumah-sekretaris-pwnu-lampung-kUauXGN7EB.jpg
Polisi Ungkap Motif Peneror Bom Molotov di Rumah Sekretaris PWNU Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/340/2944629/lagi-otk-lempar-bom-molotov-rumah-sekretaris-pwnu-lampung-ZXtdiQzQWh.jpg
Lagi, OTK Lempar Bom Molotov Rumah Sekretaris PWNU Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/340/2940818/rumah-sekretaris-pwnu-lampung-dilempar-bom-molotov-2-saksi-diperiksa-polisi-mOYnHjg1cQ.jpg
Rumah Sekretaris PWNU Lampung Dilempar Bom Molotov, 2 Saksi Diperiksa Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/17/519/2747901/pria-ini-lempar-bom-molotov-ke-rumah-mantan-pacar-mengaku-terinspirasi-perang-rusia-ukraina-hS8UDk3rBP.png
Pria Ini Lempar Bom Molotov ke Rumah Mantan Pacar, Mengaku Terinspirasi Perang Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/12/519/2725712/pelempar-bom-ke-rumah-pegawai-lapas-tertangkap-satu-masih-buron-yWCcQtjrNF.jpg
Pelempar Bom ke Rumah Pegawai Lapas Tertangkap, Satu Masih Buron
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement