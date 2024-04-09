Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Viral Toko Batik di Sleman Diserang 3 Bom Molotov

Erfan Erlin , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |14:55 WIB
Viral Toko Batik di Sleman Diserang 3 Bom Molotov
Toko batik di Ngemplak, Sleman diteror bom molotov (Istimewa)
YOGYAKARTA - Sebuah toko batik Hamzah di Jalan Kaliurang, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diteror bom molotov oleh orang tak dikenal, Selasa (9/4/2024) pagi sekira pukul 05.00 WIB. Pelaku naik sepeda motor diduga melempar tiga molotov.

Aksi teror tersebut sempat viral di media sosial usai akun x, @merapi_uncover mengunggahnya.

"Sebuah tempat perbelanjaan di Jalan Kaliurang dipasang garis polisi pagi tadi untuk penyelidikan.

 BACA JUGA:

Info dari penjaga lokasi tersebut sekitar subuh ada orang tidak dikenal melemparkan bom molotov sebanyak 3 kali didepan tempat perbelanjaan.

