Viral Toko Batik di Sleman Diserang 3 Bom Molotov

YOGYAKARTA - Sebuah toko batik Hamzah di Jalan Kaliurang, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta diteror bom molotov oleh orang tak dikenal, Selasa (9/4/2024) pagi sekira pukul 05.00 WIB. Pelaku naik sepeda motor diduga melempar tiga molotov.

Aksi teror tersebut sempat viral di media sosial usai akun x, @merapi_uncover mengunggahnya.

"Sebuah tempat perbelanjaan di Jalan Kaliurang dipasang garis polisi pagi tadi untuk penyelidikan.

Info dari penjaga lokasi tersebut sekitar subuh ada orang tidak dikenal melemparkan bom molotov sebanyak 3 kali didepan tempat perbelanjaan.