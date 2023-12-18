Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Rumah Sekretaris PWNU Lampung Dilempar Bom Molotov, 2 Saksi Diperiksa Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |14:32 WIB
Rumah Sekretaris PWNU Lampung Dilempar Bom Molotov, 2 Saksi Diperiksa Polisi
Rumah sekretaris PWNU Lampung dibom (Foto: Tangkapan layar/Ira Widyanti)
BANDARLAMPUNG - Satreskrim Polresta Bandarlampung terus mendalami laporan kasus pelemparan bom molotov di rumah Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung, Hidir Ibrahim. Terkait insiden tersebut, polisi telah memeriksa sejumlah saksi.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, Satreskrim bersama Tim Inafis Polresta Bandarlampung telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Sudah olah TKP dan juga mengamankan serta memeriksa CCTV ada di sekitar lokasi," ujar Umi saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2023).

Umi menuturkan, dalam proses penyelidikan tersebut, polisi telah menggali keterangan dan memeriksa terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan tersebut.

"Sudah dua orang yang diperiksa, tetangga dan ketua RT setempat," kata dia.

Namun demikian, Umi memastikan kegiatan pemeriksaan terhadap saksi masih terus berlanjut. "Jelas, pemeriksaan disesuaikan kebutuhan untuk informasi terkait peristiwa tersebut," sambung Umi.

Umi melanjutkan, selama proses olah tempa kejadian perkara (TKP), petugas telah mengamankan barang bukti berupa pecahan botol dengan sumbu api, hingga bekas api di pagar rumah korban.

"Untuk seluruh temuan barang bukti sudah diamankan Satreskrim Polresta Bandarlampung," ungkapnya.

