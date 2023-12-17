Persiapan Debat Cawapres, Sekretaris TPN: Prof Mahfud Sudah Biasa Dibombardir di DPR

SEMARANG - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Hasto Kristiyanto menganggap sosok Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD siap menghadapi debat kandidat pada 22 Desember 2023. Dirinya mengmyampaikan mantan Menhan RI itu punya pengalaman panjang di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Kalau persiapan debat Prof Mahfud kan sosok dosen tetapi sosok yang punya pengalaman di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sudah biasa dibombardir oleh DPR beliau tetap tenang," kata Hasto di sela Safari Politik bersama Atikoh Ganjar Pranowo, di Kampung Jawi, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Hasto melanjutkan kekayaan pengalaman itu membuat Mahfud unggul dalam debat kandidat cawapres dibandingkan kompetitor.

"Kekayaan pengalaman dari Prof Mahfud kami meyakini bahwa Prof Mahfud akan memiliki daya unggul, apalagi kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat. Termasuk, ekonomi digital sekalipun, green economy, kemudian kebijakan-kebijakan berdasarkan bagaimana mendayagunakan APBN untuk kepentingan rakyat, Prof Mahfud itu sudah pakarnya,” kata Hasto.

“Sehingga nanti akan menampilkan suatu gagasan yang menarik, yang genuine sesuai dengan karakter Prof Mahfud yang tidak dibuat-buat," ujarnya.