HOME NEWS NEWS

Ganjar-Mahfud Optimis Menang di Jabar, Abdul Khaliq: Pasangan Ideal, Dikenal & Diterima Masyarakat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:52 WIB
Ganjar-Mahfud Optimis Menang di Jabar, Abdul Khaliq: Pasangan Ideal, Dikenal & Diterima Masyarakat
Ganjar Pranowo. (Foto: MPI)
BEKASI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo optimistis menatap Pemilu 2024. Dia percaya diri bisa meraih kemenangan di wilayah Jawa Barat saat pemungutuan suara nanti.

Hal itu diungkapkannya saat mengunjungi masyarakat Jawa Barat di Bekasi, di mana pada 14-15 Desember 2023, Ganjar berkeliling dari Kabupaten Bekasi, Bekasi, hingga Kabupaten Karawang. Dalam kunjungan tersebut, pria yang identik dengan rambut putih itu berdialog dan menyapa masyarakat secara hangat.

“Saya makin optimistis karena di komunitas masyarakat yang saya temui mereka menyampaikan perasaan batinnya dan itu kami tangkap perasaan itu dan rasanya kita punya frekuensi yang sama,” ujar Ganjar usai menghadiri acara bersama Milenial dan Gen Z Bekasi di kawasan Pekayon, Jumat (15/12/2023).

BACA JUGA:

Sandiaga Uno Targetkan 2 Juta Suara untuk Ganjar-Mahfud di Jawa Barat 

Sebelum berkampanye di Kabupaten Bekasi, Bekasi dan Karawang, Ganjar juga sudah menyusuri wilayah Jawa Barat. Seperti, Cianjur, Banjar, Cirebon, Tasikmalaya, Bandung dan Bogor, dalam rangka menyapa masyarakat.

Menurut Ganjar, dengan menemui masyarakat serta turun langsung ke bawah maka dia pun semakin mengetahui kesulitan mereka.

“Sehingga, semakin banyak turun ke bawah semakin kita tahu dirasakan masyarakat sehingga kita bisa menyampaikan ya kira-kira kalau ini dikonversi jadi data seperti apa itu,” tegas Ganjar.

 BACA JUGA:

Mengacu dari hal tersebut, Ganjar yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD itu, menegaskan wilayah Jawa Barat menjadi sebuah prioritas baginya dalam rangka meraup suara di Pilpres 2024.

“Ini menuntun saya kepada data dan fakta, Jawa Barat memang kita perhitungkan betul karena memang penduduknya banyak dan kami butuh guide untuk bisa masuk, persoalannya, tata caranya adab ya sopan santunnya dan kami harus dituntun,” ucap Ganjar.

Optimisme Ganjar dalam meraih kemenangan di wilayah Jawa Barat pada Pemilu 2024 mendatang bukan tanpa alasan. Penerimaan dan antusiasme masyarakat terhadap kunjungan Capres nomor urut 3 dalam beberapa waktu belakangan ini menjadi bukti.

Menurut Wakil Ketua Representatif Bidang Keagamaan TPN Ganjar-Mahfud, Abdul Khaliq Ahmad, penerimaan masyarakat Jawa Barat terhadap kunjungan Ganjar ialah karena mantan Gubernur Jawa Tengah itu selalu menebar harapan dan optimisme.

"Saya yakin, Pak Ganjar untuk di wilayah Jawa Barat tidak terlalu asing karena memang apa yang sudah dilakukan sebagai Gubernur Jawa Tengah resonansinya juga terlihat dan terdengar di Jawa Barat," ujar Abdul Khaliq.

Dia juga melihat bahwa sosok Mahfud MD yang menjadi pasangan Ganjar makin menumbuhkan optimisme untuk meraup suara di wilayah Jawa Barat.

"Kita melihat baik Ganjar maupun Mahfud MD ini pasangan ideal. Selain keduanya adalah intelektual, mereka juga adalah pekerja keras," tegas Abdul Khaliq.

