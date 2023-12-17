Sandiaga Uno Targetkan 2 Juta Suara untuk Ganjar-Mahfud di Jawa Barat

BEKASI - Sebagai partai pengusung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan 1,6 juta hingga 2 juta suara bagi Ganjar Mahfud di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat menghadiri acara silaturahmi dan dialog pemuda di Kantor PAC PPP di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (17/12/23). Masyarakat butuh penghidupan ekonomi lebih baik, lapangan kerja dan 17 juta pengusaha milenial.

"Suara jabar di Pilres 1,6 juta sampai 2 juta suara kontribusi PPP dalam pemenangan Ganjar-Mahfud," ungkap Sandi kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).

Menurutnya, sosok Ganjar Pranowo yang membela rakyat kecil tentu mampu meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, juga dianggap mampu melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo selama 10 tahun.

"8 kursi DPR RI dengan 250 ribu suara, Ganjar-Mahfud sosok yang bela rakyat kecil, mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun kepada rakyat bangun Indonesia," tuturnya.