Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sandiaga Uno Targetkan 2 Juta Suara untuk Ganjar-Mahfud di Jawa Barat

Ade Suhardi , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:26 WIB
Sandiaga Uno Targetkan 2 Juta Suara untuk Ganjar-Mahfud di Jawa Barat
Sandiaga Uno. (Foto: Ade Suhardi)
A
A
A

BEKASI - Sebagai partai pengusung pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno mengatakan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan 1,6 juta hingga 2 juta suara bagi Ganjar Mahfud di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Sandiaga saat menghadiri acara silaturahmi dan dialog pemuda di Kantor PAC PPP di Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (17/12/23). Masyarakat butuh penghidupan ekonomi lebih baik, lapangan kerja dan 17 juta pengusaha milenial.

BACA JUGA:

Di Ponpes Darussalam Watucongol Magelang, Ganjar Tegaskan Komitmen Jalankan UU Pesantren 

"Suara jabar di Pilres 1,6 juta sampai 2 juta suara kontribusi PPP dalam pemenangan Ganjar-Mahfud," ungkap Sandi kepada wartawan, Minggu (17/12/2023).

Menurutnya, sosok Ganjar Pranowo yang membela rakyat kecil tentu mampu meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, juga dianggap mampu melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo selama 10 tahun.

BACA JUGA:

Kuatkan Ketahanan Pangan RI, Ganjar Ajak Santri Geluti Pertanian dan Peternakan 

"8 kursi DPR RI dengan 250 ribu suara, Ganjar-Mahfud sosok yang bela rakyat kecil, mampu melanjutkan kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun kepada rakyat bangun Indonesia," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement