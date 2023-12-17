Advertisement
HOME NEWS JATENG

Di Ponpes Darussalam Watucongol Magelang, Ganjar Tegaskan Komitmen Jalankan UU Pesantren

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |21:13 WIB
Di Ponpes Darussalam Watucongol Magelang, Ganjar Tegaskan Komitmen Jalankan UU Pesantren
Ganjar Pranowo di Magelang. (Foto: Dok Ist)
MAGELANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya dengan mengunjungi salah satu pondok pesantren tertua di Jawa Tengah, yakni Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

Kedatangan Ganjar langsung diterima oleh KH Nurul Hidayat selaku Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Watucongol. Ia kemudian langsung melaksanakan Salat Zuhur berjamaah bersama dengan KH Nurul dan para santri.

Menurut Ganjar, kedatangannya ke Pondok Pesantren Darussalam Watucongol Magelang dalam rangka silahturahmi. Apalagi, usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar belum menyempatkan diri untuk mampir ke daerah Jateng.

“Hari ini kami bersilahturahmi kembali, bisa bertemu, bisa bercerita dan tentu sekarang ceritanya sedikit melebar karena dulu bicara Jawa Tengah, sekarang bicara Indonesia,” kata Ganjar.

Ganjar mengaku bahagia karena bisa bersilahturahmi kembali ke Pondok Pesantren Darussalam Watucongol. Ia pun berdikusi dengan Kiai, Ulama, Bu Nyai dan Santri yang saat dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah selalu memberikan dukungan.

Capres berambut putih ini tidak menampik, banyak aspirasi dan masukan yang didapatkannya usai menyambangi Pondok Pesantren Darussalam. Salah satunya, jika terpilih menjadi Presiden agar dapat menjalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pesantren.

“Maka sebenarnya lebih banyak ‘Pak laksanakan segera UU Pesantren’, kalo dari mereka paling banyak itu,” imbuh Ganjar.

Ditekankan Ganjar, ketika menjadi Gubernur Jawa ia sudah mempunyai pengalaman sudah menerapkan turunan UU Pesantren ini. Salah satu halnya membuat peraturan daerah (Perda) tentang Pesantren.

